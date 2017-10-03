В Волгограде более 100 контрактников прошли «курс выживания»

По информации пресс-службы ЮВО, в рамках курса армейцы прошли «обкатку» танками, выполнили нормативы по прохождению огненно-штурмовой полосы, научились готовить пищу в полевых условиях, организовывать охрану и оборону полевого лагеря, оказывать первую медицинскую помощь с использованием штатных медицинских средств и подручных приспособлений.