В Волгограде более 100 контрактников прошли «курс выживания»

По информации пресс-службы ЮВО, в рамках курса армейцы прошли «обкатку» танками, выполнили нормативы по прохождению огненно-штурмовой полосы, научились готовить пищу в полевых условиях, организовывать охрану и оборону полевого лагеря, оказывать первую медицинскую помощь с использованием штатных медицинских средств и подручных приспособлений.
Финальным этапом «курсов выживания» стал 40-километровый марш-бросок по пересеченной местности при полной выкладке, а также с выполнением упражнений зачетных контрольных стрельб из штатного оружия.