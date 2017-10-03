Стадион «Фишт» в Сочи готов к ЧМ-2018

Источник: ТАСС

КРАСНОДАР, 3 октября. /ТАСС/. Стадион «Фишт» в Сочи готов к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году, все замечания, озвученные FIFA после Кубка конфедераций, устранены, сообщил во вторник ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Мы вышли на финишную прямую. Сегодня можно с уверенность говорить о том, что мы устранили те замечания, которые озвучила FIFA после Кубка конфедераций, и стадион “Фишт” полностью готов принимать матчи чемпионата мира. Завершено обновление футбольного газона, демонтирована кровля, возведены дополнительные трибуны на 4,3 тыс. мест. Таким образом, стадион сможет принять более 45 тыс. болельщиков одновременно», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время в Краснодарском крае идет работа по строительству и реконструкции восьми тренировочных площадок в местах размещения баз команд. Завершить работы на всех площадках планируется к апрелю 2018 года. Кроме того, проведена классификация почти 5,5 тыс. средств размещения на территории региона, в том числе почти двух тысяч гостиниц, расположенных непосредственно в Сочи.

«Проводится набор кандидатов в волонтеры. В крае создана серьезная база для их подготовки. Количество городских волонтеров во время проведения чемпионата мира по футболу в Сочи составит 1580 человек. Что касается инфраструктуры, мы уже разработали и утвердили планы мероприятий по праздничному и тематическому оформлению городов края. Для транспортного обслуживания чемпионата будут использованы 100 автобусов и 70 пар электропоездов “Ласточка” в сутки», — добавил глава региона.