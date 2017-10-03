Губернатор Хабаровского края попросил глав районов браться за работу

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт принял участие в краевом семинаре-совещании с главами городских и сельских поселений, председателями представительных органов муниципальных образований региона. Он попросил быть активнее в получении субсидий и реализации различных проектов.

«Главам районов необходимо перенимать друг у друга положительный опыт и активно браться за работу», — заявил Вячеслав Шпорт.

По его словам, в регионе сложилась хорошая практика грантовой поддержки общественных инициатив и активных поселений. Речь идет о финансировании идей местных жителей. В 2017-ом году на эти цели из бюджетов различных уровней выделили около 386 миллионов рублей.

«Работа ведётся в свете поручений президента России Владимира Путина, направленных на повышение качества жизни. В Хабаровском крае на протяжении нескольких лет успешно реализуются программы поддержки местных инициатив и развития территориальных общественных самоуправлений. В отдельное направление выделен федеральный проект по формированию комфортной городской среды. Несмотря на хорошую доступность и востребованность этих видов поддержки, активность совершенно различная», — рассказал губернатор.

Вячеслав Шпорт отметил, что есть районы, поселения которых из года в год получают субсидии и реализуют проекты, однако есть территории, где за несколько лет не реализовали ни одного проекта: Аяно-Майский, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканский.

Глава региона подчеркнул, что результат виден там, где администрации районов и поселений работают совместно. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, из 12 поданных заявок от поселений Хабаровского района поддержали 11, профинансировали все семь заявок, поступившие от Комсомольского района. Традиционно хорошие результаты в Вяземском и Бикинском муниципальных образованиях.