Губернатор Хабаровского края попросил глав районов браться за работу
Вячеслав Шпорт поручил активнее подавать заявки на получение субсидий и грантов.
Вячеслав Шпорт поручил активнее подавать заявки на получение субсидий и грантов.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт принял участие в краевом
«Главам районов необходимо перенимать друг у друга положительный опыт и активно браться за работу», — заявил Вячеслав Шпорт.
По его словам, в регионе сложилась хорошая практика грантовой поддержки общественных инициатив и активных поселений. Речь идет о финансировании идей местных жителей. В 2017-ом году на эти цели из бюджетов различных уровней выделили около 386 миллионов рублей.
«Работа ведётся в свете поручений президента России Владимира Путина, направленных на повышение качества жизни. В Хабаровском крае на протяжении нескольких лет успешно реализуются программы поддержки местных инициатив и развития территориальных общественных самоуправлений. В отдельное направление выделен федеральный проект по формированию комфортной городской среды. Несмотря на хорошую доступность и востребованность этих видов поддержки, активность совершенно различная», — рассказал губернатор.
Глава региона подчеркнул, что результат виден там, где администрации районов и поселений работают совместно. Как сообщает
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в рамках встречи губернатор сообщил, что в региональном правительстве определили восемь территорий, которые станут компактными центрами экономического роста и получат особую поддержку: