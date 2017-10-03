Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Русские бегут из Сирии»: запад считает, что ИГ сорвали планы РФ
Любовь к соленому объяснили научно
В беседе с Путиным Бердымухамедов использовал редкое выражение
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
Во Внуково экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
"Если муж назвал меня Катя - это плохо": Андреева о семье
СМИ: жена Аршавина показала условия жизни семьи
Власти предложили новые праздничные дни, вместо четырех январских
Подробности гибели пограничника в бою под Курском
СМИ сообщили о втором крушении самолёта Boeing T-45 Goshawk в США
"Боевая метла": СМИ о российском пулемете в Сирии
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
11:40 (мск), источник: Восток Медиа

Губернатор Хабаровского края попросил глав районов браться за работу

Вячеслав Шпорт поручил активнее подавать заявки на получение субсидий и грантов.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт принял участие в краевом семинаре-совещании с главами городских и сельских поселений, председателями представительных органов муниципальных образований региона. Он попросил быть активнее в получении субсидий и реализации различных проектов.

«Главам районов необходимо перенимать друг у друга положительный опыт и активно браться за работу», — заявил Вячеслав Шпорт.

По его словам, в регионе сложилась хорошая практика грантовой поддержки общественных инициатив и активных поселений. Речь идет о финансировании идей местных жителей. В 2017-ом году на эти цели из бюджетов различных уровней выделили около 386 миллионов рублей.

«Работа ведётся в свете поручений президента России Владимира Путина, направленных на повышение качества жизни. В Хабаровском крае на протяжении нескольких лет успешно реализуются программы поддержки местных инициатив и развития территориальных общественных самоуправлений. В отдельное направление выделен федеральный проект по формированию комфортной городской среды. Несмотря на хорошую доступность и востребованность этих видов поддержки, активность совершенно различная», — рассказал губернатор.

Вячеслав Шпорт отметил, что есть районы, поселения которых из года в год получают субсидии и реализуют проекты, однако есть территории, где за несколько лет не реализовали ни одного проекта: Аяно-Майский, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканский.

Глава региона подчеркнул, что результат виден там, где администрации районов и поселений работают совместно. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, из 12 поданных заявок от поселений Хабаровского района поддержали 11, профинансировали все семь заявок, поступившие от Комсомольского района. Традиционно хорошие результаты в Вяземском и Бикинском муниципальных образованиях.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в рамках встречи губернатор сообщил, что в региональном правительстве определили восемь территорий, которые станут компактными центрами экономического роста и получат особую поддержку: Ванинско-Советско-Гаванский промышленно-транспортный узел, Верхнебуреинский, Николаевский и Хабаровский, Вяземский и Амурский районы. В число особых территорий также вошли дальневосточная столица и Комсомольск-на-Амуре.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Мама, не обналичивай: как в Приморье воруют материнский капитал
Да будет свет: энергия вернулась в каждый дом Хабаровского края
У стрелка из Лас-Вегаса нашли 42 единицы огнестрела
Минэкономразвития занялось исследованием «бытовой» коррупции
У судей могут появиться свои больницы и санатории
Имя Малкина дважды неверно выгравировано на Кубке Стэнли
В Каталонии объявлена всеобщая забастовка
Васильева: в диссертации Мединского нет плагиата
В Минэнерго назвали себестоимость добычи нефти в России
Спорт
Одна отставка за 12 туров. РФПЛ, ты ли это Год назад к 13-му туру уволили пятерых, сейчас — одного Григоряна
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя Звезда «Мажора», сыгравшая пациентку реабилитационной клиники для наркозависимых в новом проекте «Первого канала», рассказала «Кино Mail.Ru» о своей роли и любимых сериалах
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Застройщики Петербурга распродают пригородные участки
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь