Главы России и Казахстана обсудят в Челябинске развитие человеческого капитала

«Для нас огромная честь и ответственность — провести форум, — заявил губернатор Борис Дубровский. — Челябинская область занимает второе место среди российских регионов по товарообороту с Казахстаном, в самых различных отраслях и сферах есть достаточное число совместных проектов, которые уже работают или появятся в перспективе. Их реализация — дело рук людей: образованных, целеустремленных, нацеленных на совершенствование. Именно поэтому развитие человеческого капитала станет основной темой российско-казахского форума и будет обсуждаться на его площадках».

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Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе главы региона, деловая часть форума пройдет на заводе «Русские электрические двигатели» промышленной группы «КОНАР», в рамках которой состоится заседание Российско-Казахстанского делового совета. В программе предусмотрены панельные сессии, где эксперты обсудят законодательное обеспечение вопросов межрегионального и приграничного сотрудничества между Россией и Казахстаном, а также активизацию сотрудничества в области развития цифровой экономики для построения единого цифрового пространства Евразийского экономического союза.

В рамках форума на базе ЮУрГУ пройдет также научно-экономическая конференция «Наследие П. А. Столыпина — актуальная основа стратегии развития Российской Федерации». На этой же площадке состоится форум ректоров вузов России и Казахстана.