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11:57 (мск), источник: АиФ Крым

На должность главы администрации Феодосии претендуют 14 человек

Конкурс на замещение должности главы горадминистрации состоится 4 октября.

Источник: Reuters

В Феодосии пройдет конкурс на замещение должности главы горадминистрации, передает пресс-служба Горсовета курорта.

«2 октября завершился прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности главы администрации Феодосии. Документы подали 14 кандидатов, которые изъявили желание принять участие в конкурсе», — перечислили в городском совете.

В пресс-службе отметили, что на пост главы администрации города претендуют не только местные жители, но и представители из других регионов.

Члены Горсовета сообщили, что документы, предоставленные кандидатами, отправлены на рассмотрение членами конкурсной комиссии на соответствие предъявляемым требованиям. По окончанию этой процедуры будет решен вопрос о допуске кандидатов для участия в конкурсе.

Конкурс на замещение должности главы администрации Феодосии пройдет в среду, 4 октября в 11.00. Место проведение — зал заседаний местного Горсовета.

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