На должность главы администрации Феодосии претендуют 14 человек

Источник: Reuters

В Феодосии пройдет конкурс на замещение должности главы горадминистрации, передает пресс-служба Горсовета курорта.

«2 октября завершился прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности главы администрации Феодосии. Документы подали 14 кандидатов, которые изъявили желание принять участие в конкурсе», — перечислили в городском совете.

В пресс-службе отметили, что на пост главы администрации города претендуют не только местные жители, но и представители из других регионов.

Члены Горсовета сообщили, что документы, предоставленные кандидатами, отправлены на рассмотрение членами конкурсной комиссии на соответствие предъявляемым требованиям. По окончанию этой процедуры будет решен вопрос о допуске кандидатов для участия в конкурсе.