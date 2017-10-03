На должность главы администрации Феодосии претендуют 14 человек
Конкурс на замещение должности главы горадминистрации состоится 4 октября.
Конкурс на замещение должности главы горадминистрации состоится 4 октября.
В Феодосии пройдет конкурс на замещение должности главы горадминистрации, передает
«2 октября завершился прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности главы администрации Феодосии. Документы подали 14 кандидатов, которые изъявили желание принять участие в конкурсе», — перечислили в городском совете.
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Члены Горсовета сообщили, что документы, предоставленные кандидатами, отправлены на рассмотрение членами конкурсной комиссии на соответствие предъявляемым требованиям. По окончанию этой процедуры будет решен вопрос о допуске кандидатов для участия в конкурсе.
Конкурс на замещение должности главы администрации Феодосии пройдет в среду, 4 октября в 11.00. Место проведение — зал заседаний местного Горсовета.