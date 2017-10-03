Лукашенко назвал жутью состояние некоторых строек в Минске
В Минске стоят заросшие бурьяном и заброшенные недостроенные объекты, на которые президент уже обращал внимание чиновников.
В Минске стоят заросшие бурьяном и заброшенные недостроенные объекты, на которые президент уже обращал внимание чиновников.
МИНСК, 3 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал чиновников за то, что в Минске и других городах страны многие объекты, возводимые по инвестиционным договорам, не сдаются в срок, а стоят заброшенными.
Во вторник глава государства провел совещание по проекту новой редакции Жилищного кодекса и вопросам совершенствования законодательства по сокращению пустующих и ветхих домов.
«Мы сегодня подталкиваем разного рода граждан и инвесторов к строительству. Вы знаете мои требования. Они уже в законодательных актах, видимо, определены. Если нет, Мицкевич (замглавы Администрации президента Валерий Мицкевич — Sputnik) доложит. Есть железобетонные сроки, которые в инвестиционных договорах обозначены. И для граждан», — сказал Лукашенко на совещании. Его слова приводит
Глава государства пообещал проверить, как обстоят дела в этой сфере. Проверка начнется со столицы.
«Но даже там, где я вижу каждый день, — это называется “жуть”. Вместо двух — пять лет. Стоят заброшенные, заросшие бурьяном в
Лукашенко напомнил, что ранее уже была достигнута договоренность о вовлечении в оборот различной собственности, в частности незавершенного строительства.
«Даже там, где я езжу каждый день, уже третий губернатор пытается показать, как идет работа. Но работы этой нет», — подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко добавил, что иногда даже местные власти не знают, что делать с такими объектами. «И это в Минске фактически. Неужели на собственность, помещения и прочее удовлетворили спрос, что бесплатно даже не хотят взять? Тогда нам надо этим заниматься», — заметил президент.
Как ранее сообщал Sputnik, в середине сентября глава Администрации президента Наталья Кочанова потребовала до конца 2018 года ввести в эксплуатацию все недостроенные объекты в минске.
Среди самых известных долгостроев в центре белорусской столицы — здание, которое возводилось как отель «Кемпински» на проспекте Независимости, а также «Газпром Центр» на месте Московского автовокзала и гостиница Hyatt на Старовиленском тракте.