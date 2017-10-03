Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США и Индия готовят удар по России и Китаю
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Песков ответил на сообщения о предложении Поклонской сдать мандат
Ученые заявили о вреде кипяченой воды
Во Внуково экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки
Курды хотят отделиться: Ирак пообещал ввести войска 80% населения в Иракском Курдистане пришли на референдум о независимости
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес»
Том Круз отверг обвинения в использовании протезов на съемках
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
"Если муж назвал меня Катя - это плохо": Андреева о семье
СМИ: жена Аршавина показала условия жизни семьи
Власти предложили новые праздничные дни, вместо четырех январских
Подробности гибели пограничника в бою под Курском
СМИ сообщили о втором крушении самолёта Boeing T-45 Goshawk в США
"Боевая метла": СМИ о российском пулемете в Сирии
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
Власти сообщили о «максимальной доступности» жилья
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
12:12 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко назвал жутью состояние некоторых строек в Минске

В Минске стоят заросшие бурьяном и заброшенные недостроенные объекты, на которые президент уже обращал внимание чиновников.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал чиновников за то, что в Минске и других городах страны многие объекты, возводимые по инвестиционным договорам, не сдаются в срок, а стоят заброшенными.

Во вторник глава государства провел совещание по проекту новой редакции Жилищного кодекса и вопросам совершенствования законодательства по сокращению пустующих и ветхих домов.

Читайте также
Лукашенко: помощь гражданам в улучшении жилищных условий всегда будет в числе приоритетов социальной политики Беларуси

«Мы сегодня подталкиваем разного рода граждан и инвесторов к строительству. Вы знаете мои требования. Они уже в законодательных актах, видимо, определены. Если нет, Мицкевич (замглавы Администрации президента Валерий Мицкевич — Sputnik) доложит. Есть железобетонные сроки, которые в инвестиционных договорах обозначены. И для граждан», — сказал Лукашенко на совещании. Его слова приводит пресс-служба президента.

Глава государства пообещал проверить, как обстоят дела в этой сфере. Проверка начнется со столицы.

«Но даже там, где я вижу каждый день, — это называется “жуть”. Вместо двух — пять лет. Стоят заброшенные, заросшие бурьяном в городе-герое Минске здания и помещения, на которые внимание начальников я уже обращал», — сказал президент.

Лукашенко напомнил, что ранее уже была достигнута договоренность о вовлечении в оборот различной собственности, в частности незавершенного строительства.

«Даже там, где я езжу каждый день, уже третий губернатор пытается показать, как идет работа. Но работы этой нет», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что иногда даже местные власти не знают, что делать с такими объектами. «И это в Минске фактически. Неужели на собственность, помещения и прочее удовлетворили спрос, что бесплатно даже не хотят взять? Тогда нам надо этим заниматься», — заметил президент.

Как ранее сообщал Sputnik, в середине сентября глава Администрации президента Наталья Кочанова потребовала до конца 2018 года ввести в эксплуатацию все недостроенные объекты в минске.

Среди самых известных долгостроев в центре белорусской столицы — здание, которое возводилось как отель «Кемпински» на проспекте Независимости, а также «Газпром Центр» на месте Московского автовокзала и гостиница Hyatt на Старовиленском тракте.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Heartbreaker: 10 клипов Тома Петти
Криминальных версий пропажи Максима Мархалюка по-прежнему нет
У стрелка из Лас-Вегаса нашли 42 единицы огнестрела
Минэкономразвития занялось исследованием «бытовой» коррупции
У судей могут появиться свои больницы и санатории
Имя Малкина дважды неверно выгравировано на Кубке Стэнли
В Каталонии объявлена всеобщая забастовка
Васильева: в диссертации Мединского нет плагиата
В Минэнерго назвали себестоимость добычи нефти в России
Спорт
Одна отставка за 12 туров. РФПЛ, ты ли это Год назад к 13-му туру уволили пятерых, сейчас — одного Григоряна
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя Звезда «Мажора», сыгравшая пациентку реабилитационной клиники для наркозависимых в новом проекте «Первого канала», рассказала «Кино Mail.Ru» о своей роли и любимых сериалах
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь