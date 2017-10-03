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12:34 (мск), источник: НИА Самара

Более половины жилищного фонда Самары подключено к отоплению

В жилые дома поэтапная подача тепла была организована на сутки раньше старта отопительного сезона.

Источник: РИА "Новости"

Коммунальные службы Самары работают в усиленном режиме, чтобы максимально оперативно справиться с подключением к теплу городских объектов. Вопросы подачи тепла — темпы, технологические нюансы, сроки — обсудили сегодня на совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии администрации Самары.

По состоянию на утро 3 октября отапливается более половины жилищного фонда — 5506 домов, из которых большая часть — фонда управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК. От 44% до 48% домов жилищного фонда непосредственного управления, а также ведомственного тоже подключены к теплоисточникам. В этом году показатель обеспеченности теплоэнергией жилья самарцев почти втрое выше по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщает сайт администрации.

Кроме того, на сегодняшний день тепло подается в 311 учреждений здравоохранения (93,1%), 544 общеобразовательных учреждения (82,7%), 30 учреждений спорта (61,2%), 76 учреждения культуры (54,7%). Напомним, 2 октября отопление дали всем объектам социальной сферы, где люди пребывают в круглосуточном режиме — больницы, дома ребенка, интернаты, стационары и т. п. Процесс их подключения к теплу начался еще в середине прошлой недели, не дожидаясь температурного минимума (ниже +8 градусов Цельсия в течение 5 дней).

Необходимо отметить, что в жилые дома поэтапная подача тепла по поручению врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова была организована на сутки раньше официально старта отопительного сезона в Самаре, то есть уже 29 сентября.

Администрацией города ведется постоянный контроль за процессом поэтапного включения отопления и поддержанием технической готовности теплосетей, зданий, сооружений и оборудования к работе в условиях низких температур.

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