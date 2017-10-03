Фролов обещает отремонтировать центральные улицы Омска после выборов мэра

Особенно данные технологии пригодятся при выполнении федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

Как уточняет пресс-служба муниципалитета, речь идет об увеличении объемов использования щебеночно-мастичного асфальтобетона (так называемого «самозалечивающегося» асфальта), а также методов холодного ресайклинга и термопрофилирования. Все они будут применены при ремонтах улиц Красный путь и проспекта Карла Маркса.

«Это требование времени. Мы за последние два года на практике убедились, что применение современных материалов и технологий оправдано с точки зрения повышения качества работ. Так, принято решение планируемые к ремонту в следующем году участки Красного пути и проспекта Карла Маркса сделать с применением щебеночно-мастичного асфальтобетона», — отметил исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов.

На 2018 год в городе запланирован ремонт 37 крупных дорожных объектов. Общая стоимость необходимых работ составит около одного миллиарда рублей.