Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Русские бегут из Сирии»: запад считает, что ИГ сорвали планы РФ
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
Песков ответил на сообщения о предложении Поклонской сдать мандат
Крым об иске Украины к России из-за моста: "Неожиданное решение"
Во Внуково экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес»
Том Круз отверг обвинения в использовании протезов на съемках
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Квитко надела купальник, не скрывающий почти ничего - СМИ
Ковитиди: Порошенко «получил удар» от Путина
Власти предложили новые праздничные дни, вместо четырех январских
Подробности гибели пограничника в бою под Курском
СМИ сообщили о втором крушении самолёта Boeing T-45 Goshawk в США
"Боевая метла": СМИ о российском пулемете в Сирии
В России закроется известная сеть ресторанов
Для военных РФ подешевеет ипотека
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
12:16 (мск), источник: СуперОмск

Фролов обещает отремонтировать центральные улицы Омска после выборов мэра

Мэрия Омска рапортует — в 2018 году во время ремонта городских дорог будут увеличены объемы использования «самозалечивающегося» асфальта, а также термопрофилирования и ресайклирования.

Особенно данные технологии пригодятся при выполнении федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

Как уточняет пресс-служба муниципалитета, речь идет об увеличении объемов использования щебеночно-мастичного асфальтобетона (так называемого «самозалечивающегося» асфальта), а также методов холодного ресайклинга и термопрофилирования. Все они будут применены при ремонтах улиц Красный путь и проспекта Карла Маркса.

«Это требование времени. Мы за последние два года на практике убедились, что применение современных материалов и технологий оправдано с точки зрения повышения качества работ. Так, принято решение планируемые к ремонту в следующем году участки Красного пути и проспекта Карла Маркса сделать с применением щебеночно-мастичного асфальтобетона», — отметил исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов.

На 2018 год в городе запланирован ремонт 37 крупных дорожных объектов. Общая стоимость необходимых работ составит около одного миллиарда рублей.

Отметим, что выборы мэра Омска должны состояться уже в ноябре 2018 года. На вакантное место претендует и Фролов, о чем дает понять через публичные заявления.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
У стрелка из Лас-Вегаса нашли 42 единицы огнестрела
Минэкономразвития занялось исследованием «бытовой» коррупции
У судей могут появиться свои больницы и санатории
Имя Малкина дважды неверно выгравировано на Кубке Стэнли
В Каталонии объявлена всеобщая забастовка
Васильева: в диссертации Мединского нет плагиата
В Минэнерго назвали себестоимость добычи нефти в России
Спорт
Одна отставка за 12 туров. РФПЛ, ты ли это Год назад к 13-му туру уволили пятерых, сейчас — одного Григоряна
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя Звезда «Мажора», сыгравшая пациентку реабилитационной клиники для наркозависимых в новом проекте «Первого канала», рассказала «Кино Mail.Ru» о своей роли и любимых сериалах
Недвижимость
Отказывать в "дальневосточном гектаре" стали реже
Публичные слушания по проектам реновации пройдут в 2018 году
В России возродят открытые рынки
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь