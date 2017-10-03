Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов наградил победителей конкурса на лучшее ТСЖ

Источник: НИА-Нижний Новгород

Победителем конкурса становится ТСЖ, набравшее наибольшую сумму баллов по следующим показателям: техническое состояние основных конструкций и элементов здания, мест общего пользования, внутридомовых инженерных систем и оборудования, содержание и эстетическое состояние придомовой территории и мест общего пользования, наличие мероприятий по повышению качества жилищно-коммунальных услуг, собираемость платежей за ЖКУ и капитальный ремонт.

Кроме того, оценивается периодичность проведения общих собраний, модернизация и техническое переоснащение объектов внутридомового инженерного оборудования, наличие установленных приборов учета, отсутствие задолженности по платежам в бюджеты ресурсоснабжающим и другим организациям, наличие документов о формировании земельного участка, на котором расположен дом, противопожарное состояние многоквартирного дома, противопожарное состояние многоквартирного дома, наличие досок объявлений.

Комиссия, в состав которой входят представители департамента жилья и инженерной инфраструктуры, административно-технической инспекции и управления МЧС по Нижегородской области проводит оценку результатов деятельности ТСЖ в течение всего года. Члены комиссии проверяют конкурсную документацию и проводят осмотр многоквартирных домов и придомовых территорий.

«Такой блестящий результат не придет сам по себе. Граждане должны понимать, что им необходимо быть хозяевами не только своей квартиры, но и всего дома, нужно взять управление в свои руки. Нижегородские ТСЖ, ставшие победителями конкурса, являются хорошим примером ответственности и любви к тому месту, где живешь. Благодарю вас за то, что любите и цените свой дом, а главное — чувствуете себя настоящими хозяевами. У всех управляющих компаний и жителей есть хороший стимул активнее благоустраивать самое главное место для каждого человека — свой дом», — сказал Белов.