Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов наградил победителей конкурса на лучшее ТСЖ
Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов наградил победителей конкурса «Лучшее ТСЖ Нижнего Новгорода». Об этом
Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов наградил победителей конкурса «Лучшее ТСЖ Нижнего Новгорода». Об этом
Победителем конкурса становится ТСЖ, набравшее наибольшую сумму баллов по следующим показателям: техническое состояние основных конструкций и элементов здания, мест общего пользования, внутридомовых инженерных систем и оборудования, содержание и эстетическое состояние придомовой территории и мест общего пользования, наличие мероприятий по повышению качества
Кроме того, оценивается периодичность проведения общих собраний, модернизация и техническое переоснащение объектов внутридомового инженерного оборудования, наличие установленных приборов учета, отсутствие задолженности по платежам в бюджеты ресурсоснабжающим и другим организациям, наличие документов о формировании земельного участка, на котором расположен дом, противопожарное состояние многоквартирного дома, противопожарное состояние многоквартирного дома, наличие досок объявлений.
Комиссия, в состав которой входят представители департамента жилья и инженерной инфраструктуры,
«Такой блестящий результат не придет сам по себе. Граждане должны понимать, что им необходимо быть хозяевами не только своей квартиры, но и всего дома, нужно взять управление в свои руки. Нижегородские ТСЖ, ставшие победителями конкурса, являются хорошим примером ответственности и любви к тому месту, где живешь. Благодарю вас за то, что любите и цените свой дом, а главное — чувствуете себя настоящими хозяевами. У всех управляющих компаний и жителей есть хороший стимул активнее благоустраивать самое главное место для каждого человека — свой дом», — сказал Белов.
Первое место в конкурсе заняло ТСЖ «Водный мир»; второе место разделили два победителя — ТСЖ «Тимирязева 44А» и ТСЖ «Уют-3»; третье место у ТСЖ № 91. Призеры конкурса награждены дипломами и денежными призами. За первое место приз 25 тысяч рублей, за второе место — 15 тысяч рублей, за третье — 10 тысяч рублей.