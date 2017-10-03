Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США и Индия готовят удар по России и Китаю - СМИ
Нарколог рассказал о собственной наркозависимости: история пациента
Имея 50 тыс. руб., россиянин создал бизнес с выручкой 20 млрд руб
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
Тимошенко незаконно пересекла границу Украины
Что известно о Стивене Пэддоке, убившем 59 человек в Лас-Вегасе«Никаких проблем с законом», плохая генетика и присяга «халифу»
Хилькевич, Петров и зарубежные звезды: как прошел ComicCon 2017
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
"Если муж назвал меня Катя - это плохо": Андреева о семье
СМИ: жена Аршавина показала условия жизни семьи
54-летний Джонни Депп заметно похорошел после развода (фото)
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
Киев заявил, что без Украины производить Porsche невозможно – СМИ
«Убогое зрелище» — эксперт о докладе ООН по Крыму
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
8В Москве открыли памятник Калашникову
12:55 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов наградил победителей конкурса на лучшее ТСЖ

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов наградил победителей конкурса «Лучшее ТСЖ Нижнего Новгорода». Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 3 октября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Победителем конкурса становится ТСЖ, набравшее наибольшую сумму баллов по следующим показателям: техническое состояние основных конструкций и элементов здания, мест общего пользования, внутридомовых инженерных систем и оборудования, содержание и эстетическое состояние придомовой территории и мест общего пользования, наличие мероприятий по повышению качества жилищно-коммунальных услуг, собираемость платежей за ЖКУ и капитальный ремонт.

Кроме того, оценивается периодичность проведения общих собраний, модернизация и техническое переоснащение объектов внутридомового инженерного оборудования, наличие установленных приборов учета, отсутствие задолженности по платежам в бюджеты ресурсоснабжающим и другим организациям, наличие документов о формировании земельного участка, на котором расположен дом, противопожарное состояние многоквартирного дома, противопожарное состояние многоквартирного дома, наличие досок объявлений.

Комиссия, в состав которой входят представители департамента жилья и инженерной инфраструктуры, административно-технической инспекции и управления МЧС по Нижегородской области проводит оценку результатов деятельности ТСЖ в течение всего года. Члены комиссии проверяют конкурсную документацию и проводят осмотр многоквартирных домов и придомовых территорий.

«Такой блестящий результат не придет сам по себе. Граждане должны понимать, что им необходимо быть хозяевами не только своей квартиры, но и всего дома, нужно взять управление в свои руки. Нижегородские ТСЖ, ставшие победителями конкурса, являются хорошим примером ответственности и любви к тому месту, где живешь. Благодарю вас за то, что любите и цените свой дом, а главное — чувствуете себя настоящими хозяевами. У всех управляющих компаний и жителей есть хороший стимул активнее благоустраивать самое главное место для каждого человека — свой дом», — сказал Белов.

Первое место в конкурсе заняло ТСЖ «Водный мир»; второе место разделили два победителя — ТСЖ «Тимирязева 44А» и ТСЖ «Уют-3»; третье место у ТСЖ № 91. Призеры конкурса награждены дипломами и денежными призами. За первое место приз 25 тысяч рублей, за второе место — 15 тысяч рублей, за третье — 10 тысяч рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Новый посол США в РФ Хантсман вручил Путину верительные грамоты
Нобелевскую премию по физике дали за гравитационные волны
Список имущества Улюкаева рассмешил подсудимого и его адвокатов
МЭР занялось исследованием «бытовой» коррупции
В Каталонии объявлена всеобщая забастовка
У стрелка из Лас-Вегаса нашли 42 единицы огнестрела
В Минэнерго назвали себестоимость добычи нефти в России
Спорт
Одна отставка за 12 туров. РФПЛ, ты ли это Год назад к 13-му туру уволили пятерых, сейчас — одного Григоряна
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя Звезда «Мажора», сыгравшая пациентку реабилитационной клиники для наркозависимых в новом проекте «Первого канала», рассказала «Кино Mail.Ru» о своей роли и любимых сериалах
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь