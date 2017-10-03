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12:33 (мск), источник: РБК

Власти Москвы рассказали о расширении списка домов по программе реновации

В программу реновации дополнительно включат 37 домов, в том числе 11 в Центральном административном округе. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин на заседании президиума мэрии, передает корреспондент РБК.

По словам Левкина, жильцы этих домов провели общие собрания до 1 июля, но к утверждению программы их протоколы не успели проверить. При этом четыре дома, включенные в программу реновации, «решили выйти».

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Кроме того, власти проверили протоколы собраний о включении в программу реновации еще 22 домов.

Выяснилось, что собрания прошли с нарушениями и эти дома не включат в программу.

Таким образом, в настоящее время в программу реновации включены 5177 домов.

Ранее власти Москвы опубликовали карту стартовых площадок по программе реновации жилья. На карте отмечены 75 районов Москвы, в стартовые дома планируется переселить почти 120 тыс. человек из 568 домов.

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