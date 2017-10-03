Власти Москвы рассказали о расширении списка домов по программе реновации

По словам Левкина, жильцы этих домов провели общие собрания до 1 июля, но к утверждению программы их протоколы не успели проверить. При этом четыре дома, включенные в программу реновации, «решили выйти».

Кроме того, власти проверили протоколы собраний о включении в программу реновации еще 22 домов.

Выяснилось, что собрания прошли с нарушениями и эти дома не включат в программу.

Таким образом, в настоящее время в программу реновации включены 5177 домов.