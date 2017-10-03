Путину подарят атлас Арктики, изданный в Омске
Специально для президента Омская картографическая фабрика отпечатает
Специально для президента Омская картографическая фабрика отпечатает
Омская картографическая фабрика заказала у московской Первой образцовой типографии 10 кожаных переплётов с футлярами для Национального атласа Арктики.
Как пишет «Новый Омск», атлас отпечатан в 1300 экземплярах, но 10 из них будут оформлены эксклюзивно. На переплёте из натуральной кожи, окрашенной в синий цвет, серебром вытиснят герб, текст на обложке и на корешке.
В книгу вошьют
Национальный атлас Арктики создали по поручению президента. Над изданием работали более 200 учёных. В книге объёмом около 500 страниц формата A3 содержатся все сведения об Арктике, включая геологию, демографию, экологию и международное сотрудничество.
Сотрудники Омской картографической фабрики заявили, что могли бы сами сделать эксклюзивные переплёты и футляры, но не успевают справиться с этой работой в такие короткие сроки. Поэтому через портал Госзакупок нашли субподрядчика.