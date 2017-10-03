Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Русские МиГ-41 и «Шторм» ставят крест на президентстве Трампа
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
Песков ответил на сообщения о предложении Поклонской сдать мандат
Крым об иске Украины к России из-за моста: "Неожиданное решение"
СМИ сообщили о гибели пограничника в результате боя под Курском
Что известно о Стивене Пэддоке, убившем 59 человек в Лас-Вегасе«Никаких проблем с законом», плохая генетика и присяга «халифу»
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес»
Том Круз отверг обвинения в использовании протезов на съемках
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
"Если муж назвал меня Катя - это плохо": Андреева о семье
СМИ: жена Аршавина показала условия жизни семьи
13 лучших обложек культового журнала Playboy
Ксения Собчак кардинально сменила имидж (фото)
СМИ сообщили о втором крушении самолёта Boeing T-45 Goshawk в США
"Боевая метла": СМИ о российском пулемете в Сирии
Песков ответил на сообщения о предложении Поклонской сдать мандат
Стало известно о конфликте Порошенко и Авакова
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
12:38 (мск), источник: Om1.ru

Путину подарят атлас Арктики, изданный в Омске

Специально для президента Омская картографическая фабрика отпечатает ВИП-экземпляр.

Омская картографическая фабрика заказала у московской Первой образцовой типографии 10 кожаных переплётов с футлярами для Национального атласа Арктики.

Как пишет «Новый Омск», атлас отпечатан в 1300 экземплярах, но 10 из них будут оформлены эксклюзивно. На переплёте из натуральной кожи, окрашенной в синий цвет, серебром вытиснят герб, текст на обложке и на корешке.

В книгу вошьют закладку-ляссе цветов государственного флага. Каждый ВИП-экземпляр упакуют в синий футляр из кожи и бархата, который будет закрываться на магнит. Один из ВИП-экземпляров предназначен президенту РФ Владимиру Путину.

Национальный атлас Арктики создали по поручению президента. Над изданием работали более 200 учёных. В книге объёмом около 500 страниц формата A3 содержатся все сведения об Арктике, включая геологию, демографию, экологию и международное сотрудничество.

Сотрудники Омской картографической фабрики заявили, что могли бы сами сделать эксклюзивные переплёты и футляры, но не успевают справиться с этой работой в такие короткие сроки. Поэтому через портал Госзакупок нашли субподрядчика.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Бюджет Омской области потерял из-за вахтовиков почти 6 миллиардов
В Омске перенесли на неделю последний осенний субботник
У стрелка из Лас-Вегаса нашли 42 единицы огнестрела
Минэкономразвития занялось исследованием «бытовой» коррупции
У судей могут появиться свои больницы и санатории
Имя Малкина дважды неверно выгравировано на Кубке Стэнли
В Каталонии объявлена всеобщая забастовка
Васильева: в диссертации Мединского нет плагиата
В Минэнерго назвали себестоимость добычи нефти в России
Спорт
Одна отставка за 12 туров. РФПЛ, ты ли это Год назад к 13-му туру уволили пятерых, сейчас — одного Григоряна
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя Звезда «Мажора», сыгравшая пациентку реабилитационной клиники для наркозависимых в новом проекте «Первого канала», рассказала «Кино Mail.Ru» о своей роли и любимых сериалах
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь