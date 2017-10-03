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15:35 (мск), источник: "Российская газета"

Комиссия FIFA осталась довольна стадионом в Волгограде

Представители FIFA побывали на строящемся стадионе в Волгограде, который примет матчи Чемпионата мира по футболу в следующем году.

— Строительство подходит к концу. Мы не видим рисков. Уверен, что все сроки будут соблюдены. В апреле и мае уже предстоят тестовые мероприятия, которые позволят проверить готовность стадиона и инфраструктуры, — сказал журналистам директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

Чаша «Волгоград Арены» уже готова, идет монтаж зрительских кресел. Игровое поле засеяли три недели назад. Использовалась трава райграс. Газон прошел первую стрижку. В октябре запланирована вторая. Системы вентиляции и подогрева поля функционируют. Все необходимое оборудование для подготовки газона к зимовке есть в наличии.

— Мы уделяем внимание семи стадионам, не участвовавшим в Кубке конфедераций. Завтра посетим Калининград, — говорит операционный директор оргкомитета «Россия-2018» Дмитрий Годунов. — Основная задача — посмотреть стадион и принять финальное решение, как использовать инфраструктуру. Мы также посмотрели аэропорт и дороги.

Как сообщили «РГ» в пресс-службе генподрядчика, на стадионе завершено строительство последней из восьми лестниц пешеходной эстакады железобетонной конструкции. Железобетонное сооружение шириной 11 метров опоясывает стадион на уровне второго этажа. С эстакады зрители смогут пройти в фойе и далее на трибуны. Благодаря такой опояске арена сверху очертаниями напоминает пятиконечную звезду.

В строительстве стадиона задействовано более 2000 человек, работы ведутся круглосуточно. Вместимость «Волгоград Арены» составляет 45 тысяч мест. Контрактная стоимость работ — 16,2 миллиарда рублей. Строительно-монтажные работы будут завершены в ноябре этого года.

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