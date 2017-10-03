Комиссия FIFA осталась довольна стадионом в Волгограде
Представители FIFA побывали на строящемся стадионе в Волгограде, который примет матчи Чемпионата мира по футболу в следующем году.
Представители FIFA побывали на строящемся стадионе в Волгограде, который примет матчи Чемпионата мира по футболу в следующем году.
— Строительство подходит к концу. Мы не видим рисков. Уверен, что все сроки будут соблюдены. В апреле и мае уже предстоят тестовые мероприятия, которые позволят проверить готовность стадиона и инфраструктуры, — сказал журналистам директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.
Чаша «Волгоград Арены» уже готова, идет монтаж зрительских кресел. Игровое поле засеяли три недели назад. Использовалась трава райграс. Газон прошел первую стрижку. В октябре запланирована вторая. Системы вентиляции и подогрева поля функционируют. Все необходимое оборудование для подготовки газона к зимовке есть в наличии.
— Мы уделяем внимание семи стадионам, не участвовавшим в Кубке конфедераций. Завтра посетим Калининград, — говорит операционный директор оргкомитета «Россия-2018» Дмитрий Годунов. — Основная задача — посмотреть стадион и принять финальное решение, как использовать инфраструктуру. Мы также посмотрели аэропорт и дороги.
Как сообщили «РГ» в
В строительстве стадиона задействовано более 2000 человек, работы ведутся круглосуточно. Вместимость «Волгоград Арены» составляет 45 тысяч мест. Контрактная стоимость работ — 16,2 миллиарда рублей.