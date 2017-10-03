«От дорог до посевных площадей» — Лукашенко поручил в 2018 году навести в Беларуси идеальный порядок

«Я уже сказал о том, что в будущем году мы приложим максимум усилий для того, чтобы страну привести в порядок. И не только потому, что это последний год перед Европейской Олимпиадой в Беларуси. В 2019-м приедут представители всего мира посмотреть на Беларусь. Что мы им покажем?» — отметил Президент.