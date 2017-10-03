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12:39 (мск), источник: БЕЛТА

«От дорог до посевных площадей» — Лукашенко поручил в 2018 году навести в Беларуси идеальный порядок

3 октября, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в течение следующего года навести в стране идеальный порядок. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Я уже сказал о том, что в будущем году мы приложим максимум усилий для того, чтобы страну привести в порядок. И не только потому, что это последний год перед Европейской Олимпиадой в Беларуси. В 2019-м приедут представители всего мира посмотреть на Беларусь. Что мы им покажем?» — отметил Президент.

«Начиная от дорог, мостов, развязок (а это лицо страны), прилегающих к дорогам полей, городов и сел, о которых мы будем сегодня вести речь, и заканчивая посевными площадями — все должно быть в идеальном состоянии», — поручил белорусский лидер.

Учитывая присутствие на совещании руководителей регионов, Президент потребовал от вице-премьера Михаила Русого доклада о ходе уборки урожая.

«Какие проблемные вопросы, которые надо здесь обсудить? А они есть! Их надо обсудить с участием губернаторов», — отметил он.

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