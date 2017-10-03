Демпартия против проведения референдума по отставке Киртоакэ

Эта инициатива не имеет ничего общего с чаяниями граждан и с реальными проблемами Кишинева. Это строго политическая и предвыборная инициатива, поэтому Демократическая партия заявляет, что не будет участвовать в этом референдуме ни в какой форме, сообщилв рамках брифинга для прессы сообщил пресс-секретарь ДПМ Виталий Гамурарь.