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12:35 (мск), источник: Actualitati.md

Демпартия против проведения референдума по отставке Киртоакэ

Члены Демократической партии не будут участвовать в референдуме по отстранению Дорина Киртоакэ от должности примара ни в какой форме.

Источник: Actualitati.md

Эта инициатива не имеет ничего общего с чаяниями граждан и с реальными проблемами Кишинева. Это строго политическая и предвыборная инициатива, поэтому Демократическая партия заявляет, что не будет участвовать в этом референдуме ни в какой форме, сообщилв рамках брифинга для прессы сообщил пресс-секретарь ДПМ Виталий Гамурарь.

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