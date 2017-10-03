3800 призывников отправят в армию из Ростовской области осенью

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации из официальных источников, в ходе стартовавшего 1 октября призыва в Сухопутные войска будет направлено свыше 2000 человек, более 300 — войска Нацгвардии, 15 — отобраны для службы в Президентском полку комендатуры Московского Кремля.

195 юношей-казаков отправятся служить в воинские части, дислоцированные в поселке Степной Аксайского района, Новочеркасске, Волгограде, а также в поселке Казачьи Лагери Октябрьского (сельского) района.