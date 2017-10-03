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15:36 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

3800 призывников отправят в армию из Ростовской области осенью

3800 человек планируется призвать для прохождения срочной воинской службы из Ростовской области в рамках осеннего призыва 2017 года.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации из официальных источников, в ходе стартовавшего 1 октября призыва в Сухопутные войска будет направлено свыше 2000 человек, более 300 — войска Нацгвардии, 15 — отобраны для службы в Президентском полку комендатуры Московского Кремля.

195 юношей-казаков отправятся служить в воинские части, дислоцированные в поселке Степной Аксайского района, Новочеркасске, Волгограде, а также в поселке Казачьи Лагери Октябрьского (сельского) района.

По данным областных властей, более 2000 человек, призванных из Ростовской области, будут направлены для прохождения службы в воинские части, дислоцированные в Южном военном округе.

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