3800 призывников отправят в армию из Ростовской области осенью
3800 человек планируется призвать для прохождения срочной воинской службы из Ростовской области в рамках осеннего призыва 2017 года.
3800 человек планируется призвать для прохождения срочной воинской службы из Ростовской области в рамках осеннего призыва 2017 года.
Согласно информации из официальных источников, в ходе стартовавшего 1 октября призыва в Сухопутные войска будет направлено свыше 2000 человек, более 300 — войска Нацгвардии, 15 — отобраны для службы в Президентском полку комендатуры Московского Кремля.
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По данным областных властей, более 2000 человек, призванных из Ростовской области, будут направлены для прохождения службы в воинские части, дислоцированные в Южном военном округе.