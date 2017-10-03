Алексея Житлова переизбрали главой Тимашевского района
Выборы главы состоялись 3 октября в ходе сессии Совета муниципального образования.
Выборы главы состоялись 3 октября в ходе сессии Совета муниципального образования.
На должность претендовали два кандидата — действующий глава Тимашевского района Алексей Житлов и глава Новоленинского сельского поселения Тимашевского района Светлана Проценко.
По итогам голосования руководителем муниципалитета был избран Алексей Житлов, сообщает
Руководить районом Алексей Житлов начал в 2012 году. Ему 40 лет. Он выпускник академии физической культуры, по второму образованию — экономист.