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14:01 (мск), источник: Югополис

Алексея Житлова переизбрали главой Тимашевского района

Выборы главы состоялись 3 октября в ходе сессии Совета муниципального образования.

На должность претендовали два кандидата — действующий глава Тимашевского района Алексей Житлов и глава Новоленинского сельского поселения Тимашевского района Светлана Проценко.

По итогам голосования руководителем муниципалитета был избран Алексей Житлов, сообщает пресс-служба администрации края.

Руководить районом Алексей Житлов начал в 2012 году. Ему 40 лет. Он выпускник академии физической культуры, по второму образованию — экономист.

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