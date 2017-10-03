Ярошук не стал комментировать участие в конкурсе на сити-менеджера

Источник: Клопс.ru

«Когда будет объявлен конкурс, тогда и решим. Подождите», — ответил Ярошук.

В начале сентября действующий глава города также отказывался комментировать своё будущее. Срок полномочий мэра Калининграда Александра Ярошука истекает уже в октябре 2017 года. В этом году градоначальника будут выбирать не жители города, а депутаты горсовета.