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16:50 (мск), источник: Клопс.ru

Ярошук не стал комментировать участие в конкурсе на сити-менеджера

Александр Ярошук в очередной раз отказался комментировать журналистам возможное участие в конкурсе на должность сити-менеджера Калининграда. Соответствующий вопрос ему задали после завершения оперативного совещания, во вторник, 3 октября.

Источник: Клопс.ru

«Когда будет объявлен конкурс, тогда и решим. Подождите», — ответил Ярошук.

В начале сентября действующий глава города также отказывался комментировать своё будущее. Срок полномочий мэра Калининграда Александра Ярошука истекает уже в октябре 2017 года. В этом году градоначальника будут выбирать не жители города, а депутаты горсовета.

Поправки, отменяющие прямые выборы мэра Калининграда, в ноябре 2016 года одобрила областная дума. Теперь глава областного центра будет избираться на четыре года и совмещать свои обязанности с должностью сити-менеджера.

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