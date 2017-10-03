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12:54 (мск), источник: СуперОмск

В омском горсовете выбрали главу комитета по ЖКХ и транспорту

Сегодня, 3 октября, в горсовете состоялось первое заседание комитета по вопросам ЖКХ и транспорта, на котором депутаты выбирают председателя и его заместителей.

В качестве председателя была предложена кандидатура Виталия Путинцева, который успешно руководил комитетов и предыдущем созыве.

«Я предлагаю поддержать кандидатуру Виталия Путинцева на должность председателя комитета. На фракции данный вопрос обсуждался, фракцией он поддержан единогласно», — выступил от лица ЕР Сергей Дроздов.

Кандидатуру поддержали большинство членов комитета.

Претендентов же на две должности заместителей председателя оказалось пятеро: это Аркадий Лунев, Сергей Жуков, Владимир Гуселетов, Владимир Казанин, Андрей Никитин.

В результате Лунев получил 28 голосов, Жуков — 4 голоса, Гуселетов — 9 голосов, Казанин — 18 голосов, Никитин — 11 голосов. Для принятия решения же требовалось 17 голосов — большинство от присутствующих. Таким образом, заместителями председателя стали Аркадий Лунев и Владимир Казанин.

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