В омском горсовете выбрали главу комитета по ЖКХ и транспорту
Сегодня, 3 октября, в горсовете состоялось первое заседание комитета по вопросам ЖКХ и транспорта, на котором депутаты выбирают председателя и его заместителей.
Сегодня, 3 октября, в горсовете состоялось первое заседание комитета по вопросам ЖКХ и транспорта, на котором депутаты выбирают председателя и его заместителей.
В качестве председателя была предложена кандидатура Виталия Путинцева, который успешно руководил комитетов и предыдущем созыве.
«Я предлагаю поддержать кандидатуру Виталия Путинцева на должность председателя комитета. На фракции данный вопрос обсуждался, фракцией он поддержан единогласно», — выступил от лица ЕР Сергей Дроздов.
Кандидатуру поддержали большинство членов комитета.
Претендентов же на две должности заместителей председателя оказалось пятеро: это Аркадий Лунев, Сергей Жуков, Владимир Гуселетов, Владимир Казанин, Андрей Никитин.
В результате Лунев получил 28 голосов, Жуков — 4 голоса, Гуселетов — 9 голосов, Казанин — 18 голосов, Никитин — 11 голосов. Для принятия решения же требовалось 17 голосов — большинство от присутствующих. Таким образом, заместителями председателя стали Аркадий Лунев и Владимир Казанин.