В омском горсовете выбрали главу комитета по ЖКХ и транспорту

В качестве председателя была предложена кандидатура Виталия Путинцева, который успешно руководил комитетов и предыдущем созыве.

«Я предлагаю поддержать кандидатуру Виталия Путинцева на должность председателя комитета. На фракции данный вопрос обсуждался, фракцией он поддержан единогласно», — выступил от лица ЕР Сергей Дроздов.

Кандидатуру поддержали большинство членов комитета.

Претендентов же на две должности заместителей председателя оказалось пятеро: это Аркадий Лунев, Сергей Жуков, Владимир Гуселетов, Владимир Казанин, Андрей Никитин.