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13:03 (мск), источник: Actualitati.md

Додон: Все опросы показывают, что народ поддерживает Президента

Президент Республики Молдова Игорь Додон дал развернутое интервью в рамках телепередачи MegaFON на НТВ Молдова. В ходе дискуссии президент затронул важнейшие темы внутренней и внешней политики Республики Молдова.

Источник: Actualitati.md

По словам президента, существуют определенные сценарии и планы, с помощью которых правительство будет пытаться свергнуть президента.

— Мы со своей командой, крайне детально проанализировали все возможные варианты. Обсуждаются все сценарии, которые может разыграть правительство. Существуют три базовых сценария, которые мы изучили. В любом случае, они могут пойти по пути референдума об отстранении президента, либо открытие уголовных дел. Любой из этих сценариев рискован до тех пор, пока имеется поддержка со стороны народа. Последние опросы показывают, что большинство населения нас поддерживают, — подчеркнул президент.

В заключении своего комментария на эту тему, президент заверил, что независимо от давлений со стороны, ведение политики нейтралитета и государственности Молдовы будет продолжена.

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