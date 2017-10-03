Додон: Все опросы показывают, что народ поддерживает Президента

— Мы со своей командой, крайне детально проанализировали все возможные варианты. Обсуждаются все сценарии, которые может разыграть правительство. Существуют три базовых сценария, которые мы изучили. В любом случае, они могут пойти по пути референдума об отстранении президента, либо открытие уголовных дел. Любой из этих сценариев рискован до тех пор, пока имеется поддержка со стороны народа. Последние опросы показывают, что большинство населения нас поддерживают, — подчеркнул президент.