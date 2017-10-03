Мантуров: свободная конвертация снимает проблемы для партнерства

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Ввод в Узбекистане свободной конвертации снимает множество проблем для российско-узбекского экономического сотрудничества, считает министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Выступая сегодня на открытии узбекско-российского бизнес-форума, глава Минпромторга заявил, что серьезным препятствием являлось отсутствие официальной конвертации национальных валют.

По его словам, это мешало производителям планировать объемы закупок и просчитывать экономику. Подписанный президентом Узбекистана указ о свободной конвертации валют позволит снять все эти проблемы. При этом российский министр уверен, что сейчас странам необходимо развивать сотрудничество именно в высокотехнологичных секторах экономики.

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«Мы готовы расширять поставляемую номенклатуру таким образом, чтобы не было конфликта интересов с узбекскими производителями. В частности, по фармацевтике это могут быть противотуберкулезные, антиретровирусные и противоопухолевые препараты, в медицине — товары для людей с ограниченными возможностями. В машиностроительных отраслях наши компании готовы поставлять наиболее конкурентоспособные модели сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники», — подчеркнул Мантуров.

Причем российские машиностроители в соответствии с лучшей мировой практикой сопровождают поставки полным гарантийным и сервисным обслуживанием, а по авиатехнике — с обучением летного состава, заметил чиновник.

Еще одно стратегическое направление развития, по мнению Мантурова, кооперация в рамках крупных инфраструктурных и отраслевых преобразований промышленного сектора Узбекистана. Сейчас в стране с участием российских компаний уже реализуется целый ряд проектов по модернизации генерирующих мощностей в электроэнергетике, поставках оборудования для нефтегазовой и горнодобывающей отраслей.

«Можем также оказать содействие в обеспечении перевода цементных заводов на “сухой” способ производства — такое решение принято президентом Узбекистана. У нас есть целый ряд конкретных предложений по новым проектам в этих сферах. Предлагаю заинтересованным компаниям, которые их прорабатывают, учитывать, что российская сторона может обеспечить не только поставки средств производства, но и полное инжиниринговое сопровождение этих проектов», — сказал министр.

При этом было подчеркнуто, что российским экспортерам высокотехнологичной техники и оборудования в широком спектре отраслей будет предоставлена экспортная поддержка, которая снизит затраты на транспортировку и, соответственно, стоимость для узбекских партнеров.

В своем выступлении Денис Мантуров также акцентировал внимание на необходимости создания новых производств в России и Узбекистане. В качестве приоритетных отраслей такого сотрудничества он указал автомобилестроение, станкостроение и сельхозмашиностроение.

«Мы с вами понимаем, что в нынешних условиях ожесточенной конкуренции за потребителя каждая страна стремится создать наиболее благоприятные условия для своих производителей и выстроить барьеры для внешних компаний. Попытки договориться о них не всегда успешны, поэтому создание СП с достаточной степенью локализации является лучшим выходом из этой ситуации», — считает глава министерства.