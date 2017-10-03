Оглашенный прокурорами список имущества Улюкаева рассмешил подсудимого и его адвокатов

Источник: РИА "Новости"

Так, согласно оглашенным во вторник в Замоскворецком суде Москвы данным из росреестра, в собственности семьи экс-министра находятся порядка 15 различных квартир в Москве, Подмосковье и Смоленске, более 10 земельных участков, а также дом и земельный участок в Ялте.

В свою очередь адвокаты с юмором отнеслись к перечисленному прокурорами.

Да это смешно. Они перечисляют одно и то же имущество по несколько раз, чтобы создать у вас и общественности видимость, что у него много имущества. Кроме того, гособвинение умалчивает, что большая часть перечисленного имущества уже давно не принадлежит Улюкаеву. Тимофей Гриднев Адвокат экс-министра

Сам Улюкаев с улыбкой отнесся к оглашенной прокурором информации, передал корреспондент агентства из зала суда.

Читайте также Колбаса запахла уголовным делом

В ноябре прошлого года Басманный суд Москвы суд наложил обеспечительный арест на 10 земельных участков и жилой дом Улюкаева в Смоленской области. Также были арестованы денежные средства и монеты из драгоценных металлов на общую сумму около 500 млн рублей. Кроме того, на счетах в российских банках арестованы денежные средства экс-министра на общую сумму более $1 млн и 280 млн рублей.