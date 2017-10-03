Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Русские МиГ-41 и «Шторм» ставят крест на президентстве Трампа
Раскрыт секрет внешней привлекательности
На аукционе Sotheby’s установлен рекорд цены на китайский фарфор
Матвиенко начала заседание Совфеда с заявления об угрозе России
Во Внуково экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки
Курды хотят отделиться: Ирак пообещал ввести войска 80% населения в Иракском Курдистане пришли на референдум о независимости
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя
53-летняя Моника Беллуччи снимется в фильме ужасов «Некромант»
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
26-летняя жена Краско рассказала об интеллекте Собчак - СМИ
СМИ: жена Аршавина показала условия жизни семьи
13 лучших обложек культового журнала Playboy
Ксения Собчак кардинально сменила имидж (фото)
Киев заявил, что без Украины производить Porsche невозможно – СМИ
«Убогое зрелище» — эксперт о докладе ООН по Крыму
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
8В Москве открыли памятник Калашникову
13:33 (мск), источник: Интерфакс

Оглашенный прокурорами список имущества Улюкаева рассмешил подсудимого и его адвокатов

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU — Гособвинение огласило список имущества, находящегося в собственности у бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в коррупции, а также его супруги и матери.

Источник: РИА "Новости"

Так, согласно оглашенным во вторник в Замоскворецком суде Москвы данным из росреестра, в собственности семьи экс-министра находятся порядка 15 различных квартир в Москве, Подмосковье и Смоленске, более 10 земельных участков, а также дом и земельный участок в Ялте.

В свою очередь адвокаты с юмором отнеслись к перечисленному прокурорами.

Да это смешно. Они перечисляют одно и то же имущество по несколько раз, чтобы создать у вас и общественности видимость, что у него много имущества. Кроме того, гособвинение умалчивает, что большая часть перечисленного имущества уже давно не принадлежит Улюкаеву.
Тимофей Гриднев
Адвокат экс-министра

Сам Улюкаев с улыбкой отнесся к оглашенной прокурором информации, передал корреспондент агентства из зала суда.

Читайте также
Колбаса запахла уголовным делом

В ноябре прошлого года Басманный суд Москвы суд наложил обеспечительный арест на 10 земельных участков и жилой дом Улюкаева в Смоленской области. Также были арестованы денежные средства и монеты из драгоценных металлов на общую сумму около 500 млн рублей. Кроме того, на счетах в российских банках арестованы денежные средства экс-министра на общую сумму более $1 млн и 280 млн рублей.

Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года по подозрению в получении взятки наличными в размере $2 млн. По версии следствия, эти деньги высокопоставленный чиновник получил за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести государственный пакет акций компании «Башнефть». В отношении Улюкаева возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Отчеты и письма Улюкаева приобщили к уголовному делу
Во время загрузки произошла ошибка.
2 октября© Ньюстюб
8 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии8
Комментарии
8
Андрей Колесов
Ну что, нормально человек поработал, правда, на экономическое развитие России времени не хватало...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
8
Комментировать
Новый посол США в РФ Хантсман вручил Путину верительные грамоты
Нобелевскую премию по физике дали за гравитационные волны
МЭР занялось исследованием «бытовой» коррупции
В Каталонии объявлена всеобщая забастовка
У стрелка из Лас-Вегаса нашли 42 единицы огнестрела
В Минэнерго назвали себестоимость добычи нефти в России
Спорт
Одна отставка за 12 туров. РФПЛ, ты ли это Год назад к 13-му туру уволили пятерых, сейчас — одного Григоряна
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя Звезда «Мажора», сыгравшая пациентку реабилитационной клиники для наркозависимых в новом проекте «Первого канала», рассказала «Кино Mail.Ru» о своей роли и любимых сериалах
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Застройщики Петербурга распродают пригородные участки
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь