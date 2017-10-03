Оглашенный прокурорами список имущества Улюкаева рассмешил подсудимого и его адвокатов

Так, согласно оглашенным во вторник в Замоскворецком суде Москвы данным из росреестра, в собственности семьи экс-министра находятся порядка 15 различных квартир в Москве, Подмосковье и Смоленске, более 10 земельных участков, а также дом и земельный участок в Ялте.
В свою очередь адвокаты с юмором отнеслись к перечисленному прокурорами.
Да это смешно. Они перечисляют одно и то же имущество по несколько раз, чтобы создать у вас и общественности видимость, что у него много имущества. Кроме того, гособвинение умалчивает, что большая часть перечисленного имущества уже давно не принадлежит Улюкаеву.
Тимофей ГридневАдвокат экс-министра
Сам Улюкаев с улыбкой отнесся к оглашенной прокурором информации, передал корреспондент агентства из зала суда.
В ноябре прошлого года Басманный суд Москвы суд наложил обеспечительный арест на 10 земельных участков и жилой дом Улюкаева в Смоленской области. Также были арестованы денежные средства и монеты из драгоценных металлов на общую сумму около 500 млн рублей. Кроме того, на счетах в российских банках арестованы денежные средства экс-министра на общую сумму более $1 млн и 280 млн рублей.
Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года по подозрению в получении взятки наличными в размере $2 млн. По версии следствия, эти деньги высокопоставленный чиновник получил за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести государственный пакет акций компании «Башнефть». В отношении Улюкаева возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).