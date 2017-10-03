Горсовет готовится утвердить положение о выборах мэра Калининграда на ближайшем заседании

По словам Кропоткина, документ будет вынесен на рассмотрение горсовета на его ближайшем заседании 11 октября.
«Думаю, до конца года у нас появится избранный глава города-сити-менеджер», — сказал он, ещё раз подчеркнув, что заявления от кандидатов будут приниматься после того, как объявят конкурс. Принять участие в нем сможет любой желающий, который будет соответствовать определенным критериям, добавил председатель Совета депутатов.
Напомним, депутаты горсовета должны были утвердить положение о выборах мэра еще в начале сентября, однако накануне заседания этот вопрос был из повестки исключен. Андрей Кропоткин объяснил это тогда техническими моментами: документ не был направлен на антикоррупционную экспертизу в прокуратуру.
Также напомним, что полномочия мэра Калининграда истекают в октябре. Новый глава города будет избираться специальной комиссией, «укомплектованной» 50/50 из членов горсовета и правительства региона. Врио губернатора Антон Алиханов после победы в ходе прошедшего голосования заявил, что пока рано говорить, сохранит ли пост мэра Александр Ярошук. Сам глава города в свою очередь заявил, что не загадывает насчет сохранения своего поста главы областного центра.