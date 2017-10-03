Горсовет готовится утвердить положение о выборах мэра Калининграда на ближайшем заседании

«Думаю, до конца года у нас появится избранный глава города-сити-менеджер», — сказал он, ещё раз подчеркнув, что заявления от кандидатов будут приниматься после того, как объявят конкурс. Принять участие в нем сможет любой желающий, который будет соответствовать определенным критериям, добавил председатель Совета депутатов.



Напомним, депутаты горсовета должны были утвердить положение о выборах мэра еще в начале сентября, однако накануне заседания этот вопрос был из повестки исключен. Андрей Кропоткин объяснил это тогда техническими моментами: документ не был направлен на антикоррупционную экспертизу в прокуратуру.