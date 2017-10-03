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18:15 (мск), источник: ТАСС

В Москве утвердили документ об отмене взносов на капремонт в домах из программы реновации

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Власти Москвы приняли постановление, освобождающее жителей домов, включенных в программу реновации, от взносов на капремонт, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.

«Жители домов, включенных в программу реновации, освобождены от взносов на капремонт», — сказал Собянин на президиуме правительства Москвы.

Во вторник на президиуме были утверждены изменения в региональной программе капремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Москвы. Из программы капремонта исключены 5110 многоквартирных домов, включенных в программу. Остальные 67 домов изначально не были включены в программу капремонта.

Ранее на заседании президиума был утвержден окончательный список включенных в программу реновации домов. В списке домов, которые снесут в рамках программы реновации, значится 5,177 тыс. жилых зданий.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичной мэрии, исключение из программы капремонта не означает отказа городских властей от обязательств по поддержанию домов в надлежащем техническом состоянии. До тех пор, пока дома, включенные в программу, не покинут последние жители, в них будет проводиться текущий ремонт и другие необходимые работы.

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