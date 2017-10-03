В Москве утвердили документ об отмене взносов на капремонт в домах из программы реновации

«Жители домов, включенных в программу реновации, освобождены от взносов на капремонт», — сказал Собянин на президиуме правительства Москвы.

Во вторник на президиуме были утверждены изменения в региональной программе капремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Москвы. Из программы капремонта исключены 5110 многоквартирных домов, включенных в программу. Остальные 67 домов изначально не были включены в программу капремонта.

Ранее на заседании президиума был утвержден окончательный список включенных в программу реновации домов. В списке домов, которые снесут в рамках программы реновации, значится 5,177 тыс. жилых зданий.