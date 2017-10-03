Медведев утвердил «группу поддержки» Екатеринбурга в борьбе за ЭКСПО-2025
В нее вошли чиновники и бизнесмены.
В нее вошли чиновники и бизнесмены.
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил состав оргкомитета по поддержке выдвижения Екатеринбурга в качестве
В частности, в оргкомитете состоят министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, замминистра иностранных дел России Геннадий Гатилов, губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев и торговый представитель России во Франции Александр Туров.
Кроме того в «группе поддержки» оказались гендиректор АНО «Заявочный комитет ЭКСПО-2025» Светлана Сагайдак, председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский, генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельбер и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин.
Возглавил оргкомитет заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович.
Организационный комитет создали для координации работы властей и организаций, ответственных за продвижение заявки столицы Урала.