Демократы сообщили, с кем сформируют альянс после выборов в 2018 году
Глава Демократической партии Молдовы заявил, с какими силами готов сформировать альянс после парламентских выборов в следующем году.
Глава Демократической партии Молдовы заявил, с какими силами готов сформировать альянс после парламентских выборов в следующем году.
КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк заявил во вторник на
«Предложил, чтобы на заседании национального политического совета Депмартии, который состоится в конце этого месяца, принять резолюцию, согласно которой четко определим, что ДП сформирует политический альянс с любой партией правого толка, прошедшей электоральный порог», — сказал Плахотнюк.
По его словам, оппонентами Демпартии станут все те, кто выступает против европейской интеграции республики.
Демократы на еженедельном заседании партии проанализировали политическую ситуацию в Молдове.
«Констатируем, что в последние дни некоторые партии в Молдове преждевременно начали электоральную кампанию. Они расформировывают и создают политические альянсы. Мы находимся на дистанции за год до выборов», — сказал лидер демократов.
Как отметил глава ДПМ, «в будущем году мы можем столкнуться с очень опасной ситуацией для Молдовы».
«Демпартия не вступит в эти преждевременные электоральные дебаты. Наша цель, чтобы и после парламентских выборов в 2018 году в Молдове была проевропейская власть», — добавил Плахотнюк.
Также демократы приняли решение не поддерживать референдум по отставке либерала Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева. Плебисцит назначен на 19 ноября.