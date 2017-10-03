Демократы сообщили, с кем сформируют альянс после выборов в 2018 году

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк заявил во вторник на пресс-конференции, что ДПМ готова сформировать политический альянс после парламентских выборов, запланированных на 2018 год, только с партиями правого толка.

«Предложил, чтобы на заседании национального политического совета Депмартии, который состоится в конце этого месяца, принять резолюцию, согласно которой четко определим, что ДП сформирует политический альянс с любой партией правого толка, прошедшей электоральный порог», — сказал Плахотнюк.

По его словам, оппонентами Демпартии станут все те, кто выступает против европейской интеграции республики.

Демократы на еженедельном заседании партии проанализировали политическую ситуацию в Молдове.

«Констатируем, что в последние дни некоторые партии в Молдове преждевременно начали электоральную кампанию. Они расформировывают и создают политические альянсы. Мы находимся на дистанции за год до выборов», — сказал лидер демократов.

Как отметил глава ДПМ, «в будущем году мы можем столкнуться с очень опасной ситуацией для Молдовы».

«Демпартия не вступит в эти преждевременные электоральные дебаты. Наша цель, чтобы и после парламентских выборов в 2018 году в Молдове была проевропейская власть», — добавил Плахотнюк.