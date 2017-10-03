Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Русские бегут из Сирии»: запад считает, что ИГ сорвали планы РФ
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Соловьев объяснил найденное у него Навальным дорогое имущество
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
СМИ сообщили о гибели пограничника в результате боя под Курском
Что известно о Стивене Пэддоке, убившем 59 человек в Лас-Вегасе«Никаких проблем с законом», плохая генетика и присяга «халифу»
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя
53-летняя Моника Беллуччи снимется в фильме ужасов «Некромант»
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
"Если муж назвал меня Катя - это плохо": Андреева о семье
СМИ: жена Аршавина показала условия жизни семьи
13 лучших обложек культового журнала Playboy
Ксения Собчак кардинально сменила имидж (фото)
Киев заявил, что без Украины производить Porsche невозможно – СМИ
«Убогое зрелище» — эксперт о докладе ООН по Крыму
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
Власти сообщили о «максимальной доступности» жилья
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
8В Москве открыли памятник Калашникову
13:30 (мск), источник: Sputnik.md

Демократы сообщили, с кем сформируют альянс после выборов в 2018 году

Глава Демократической партии Молдовы заявил, с какими силами готов сформировать альянс после парламентских выборов в следующем году.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк заявил во вторник на пресс-конференции, что ДПМ готова сформировать политический альянс после парламентских выборов, запланированных на 2018 год, только с партиями правого толка.

«Предложил, чтобы на заседании национального политического совета Депмартии, который состоится в конце этого месяца, принять резолюцию, согласно которой четко определим, что ДП сформирует политический альянс с любой партией правого толка, прошедшей электоральный порог», — сказал Плахотнюк.

Читайте также
Додон: Все опросы показывают, что народ поддерживает Президента

По его словам, оппонентами Демпартии станут все те, кто выступает против европейской интеграции республики.

Демократы на еженедельном заседании партии проанализировали политическую ситуацию в Молдове.

«Констатируем, что в последние дни некоторые партии в Молдове преждевременно начали электоральную кампанию. Они расформировывают и создают политические альянсы. Мы находимся на дистанции за год до выборов», — сказал лидер демократов.

Как отметил глава ДПМ, «в будущем году мы можем столкнуться с очень опасной ситуацией для Молдовы».

«Демпартия не вступит в эти преждевременные электоральные дебаты. Наша цель, чтобы и после парламентских выборов в 2018 году в Молдове была проевропейская власть», — добавил Плахотнюк.

Также демократы приняли решение не поддерживать референдум по отставке либерала Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева. Плебисцит назначен на 19 ноября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 МИД Молдовы сделал новое заявление: о чем предупредили граждан страны
Президента Молдовы не могут принуждать к одобрению предложений премьера
Новый посол США в РФ Хантсман вручил Путину верительные грамоты
Нобелевскую премию по физике дали за гравитационные волны
Список имущества Улюкаева рассмешил подсудимого и его адвокатов
МЭР занялось исследованием «бытовой» коррупции
В Каталонии объявлена всеобщая забастовка
У стрелка из Лас-Вегаса нашли 42 единицы огнестрела
В Минэнерго назвали себестоимость добычи нефти в России
Спорт
Одна отставка за 12 туров. РФПЛ, ты ли это Год назад к 13-му туру уволили пятерых, сейчас — одного Григоряна
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя Звезда «Мажора», сыгравшая пациентку реабилитационной клиники для наркозависимых в новом проекте «Первого канала», рассказала «Кино Mail.Ru» о своей роли и любимых сериалах
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
ВС отменил петербургский закон о капитальном ремонте
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь