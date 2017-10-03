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13:59 (мск), источник: РИА Новости

Новый посол США в РФ Хантсман вручил Путину верительные грамоты

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Новый посол США в РФ Джон Хантсман, от которого ждут вклада в реставрацию отношений Москвы и Вашингтона, вручил президенту РФ Владимиру Путину верительные грамоты.

Источник: РИА "Новости"

Хантсман в числе 20 новых глав диппредставительств принимает участие в церемонии в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Руководитель американской дипломатии в Москве был одним из последних, кто передал Путину документы. «Чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации Джон Мид Хантсман», — представил диктор нового представителя США.

Посол США передал Путину документы, затем российский лидер и Хантсман пожали друг другу руки и повернулись к остальным главам дипкорпусов.

Американский посол привлек наибольшее внимание присутствующих в Кремле СМИ, о чем, среди прочего, можно судить по частоте и продолжительности щелчков затворов фотоаппаратов в то время, когда Хантсман вручал верительные грамоты.

Как сказал ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле надеются, что Хантсман внесет вклад в «реставрацию» двусторонних отношений России и США.

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По его словам, глава российского государства неоднократно подчеркивал, что, к сожалению, «реализация таких намерений (реанимации отношений РФ и США) в одиночку невозможна без партнеров». Песков подчеркивал, что «пока с взаимностью есть определенные проблемы, но, безусловно, мы надеемся, что во главе с новым послом по крайней мере американское диппредставительство в Москве сможет вносить свой весомый вклад в дело реставрации наших отношений от того урона, который нанесен им действиями Вашингтона».

Путин, как отметил его пресс-секретарь, «является последовательным сторонником реанимации» отношений РФ и США, «налаживания связей и развития двусторонней кооперации». Президент РФ «считает, что это в интересах не только наших двух стран, но и всего мира» и «последователен в этом своем убеждении», отмечал Песков.

Верительные грамоты — необходимый для аккредитования в иностранном государстве документ, который выдается дипломатическим работникам высшего уровня. По приезду в страну посол направляет в МИД копию верительных грамот и приступает к работе. Официальные церемонии вручения самих верительных грамот главе государства организуются, как правило, раз в несколько месяцев. После этого работа послов и постоянных представителей международных организаций приобретает полностью официальный статус.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
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Михаил С
Что посол марионетка в данной ситуации может наладить? Обычная ракировка госслужащих. Он также продолжит гнуть линию давления на разлад отношений, либо...
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