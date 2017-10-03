Замначальника столичного управления СКР Яроша временно отстранили от служебных обязанностей после жалоб

«Председатель СК России поручил сотрудникам Центрального аппарата проверить ход и объективность расследования указанного уголовного дела, а также провести служебную проверку в отношении всех сотрудников, имевших отношение к расследованию дела и осуществлявших процессуальный контроль. На время проведения проверки заместитель руководителя ГСУ СК России по Москве Ярош временно отстранен от исполнения служебных обязанностей», — рассказали в ведомстве.

Жалоба на следователей поступила на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина через открывшуюся недавно приемную в соцсети «ВКонтакте».

Жалоба на следователей поступила на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина через открывшуюся недавно приемную в соцсети «ВКонтакте».

В тексте письма женщина рассказала, что три года назад ее сын скончался, как она полагает, в результате врачебной ошибки. Однако уголовное дело, возбужденное по данному факт, расследуется уже одни год и семь месяцев. В связи с этим была инициирована проверка.