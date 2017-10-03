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13:51 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Замначальника столичного управления СКР Яроша временно отстранили от служебных обязанностей после жалоб

Заместителя начальника ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по Москве Сергея Яроша временно отстранили от службных обязанностей в рамках проверки эффективности расследования дела, которым занималось столичное управление ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«Председатель СК России поручил сотрудникам Центрального аппарата проверить ход и объективность расследования указанного уголовного дела, а также провести служебную проверку в отношении всех сотрудников, имевших отношение к расследованию дела и осуществлявших процессуальный контроль. На время проведения проверки заместитель руководителя ГСУ СК России по Москве Ярош временно отстранен от исполнения служебных обязанностей», — рассказали в ведомстве.

Жалоба на следователей поступила на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина через открывшуюся недавно приемную в соцсети «ВКонтакте».

В тексте письма женщина рассказала, что три года назад ее сын скончался, как она полагает, в результате врачебной ошибки. Однако уголовное дело, возбужденное по данному факт, расследуется уже одни год и семь месяцев. В связи с этим была инициирована проверка.

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