«Пусть доработает до конца Александр Георгиевич»: главу Калининграда обещают выбрать накануне Нового года

Источник: Клопс.ru

По словам депутата, прокуратура уже завершила экспертизу нового положения о конкурсе. На ближайшем заседании горсовета, которое состоится 11 октября, рассмотрят вопрос о его утверждении.

«В ноябре процесс будет запущен. Сейчас пока выбранный глава города работает. Пусть доработает до конца Александр Георгиевич. Если он захочет, то сможет подать свои документы, как и любой гражданин. Думаю, что до конца года у нас появится выбранный глава города — сити-менеджер», — заявил Кропоткин.

Накануне Александр Ярошук в очередной раз отказался комментировать своё возможное участие в конкурсе на должность сити-менеджера. Ранее градоначальник выразил уверенность, что когда-то проголосовав за него, калининградцы сами решили судьбу города на ближайшие несколько лет. При этом Кропоткин недавно высказал мнение о том, что в конкурсе на должность мэра Калининграда должны участвовать только опытные управленцы.