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16:45 (мск), источник: Клопс.ru

«Пусть доработает до конца Александр Георгиевич»: главу Калининграда обещают выбрать накануне Нового года

Конкурс по выбору нового главы Калининграда стартует в ноябре 2017 года и завершится до новогодних каникул. Об этом во вторник, 3 октября, сообщил журналистам председатель горсовета Андрей Кропоткин.

Источник: Клопс.ru

По словам депутата, прокуратура уже завершила экспертизу нового положения о конкурсе. На ближайшем заседании горсовета, которое состоится 11 октября, рассмотрят вопрос о его утверждении.

«В ноябре процесс будет запущен. Сейчас пока выбранный глава города работает. Пусть доработает до конца Александр Георгиевич. Если он захочет, то сможет подать свои документы, как и любой гражданин. Думаю, что до конца года у нас появится выбранный глава города — сити-менеджер», — заявил Кропоткин.

Накануне Александр Ярошук в очередной раз отказался комментировать своё возможное участие в конкурсе на должность сити-менеджера. Ранее градоначальник выразил уверенность, что когда-то проголосовав за него, калининградцы сами решили судьбу города на ближайшие несколько лет. При этом Кропоткин недавно высказал мнение о том, что в конкурсе на должность мэра Калининграда должны участвовать только опытные управленцы.

Срок полномочий мэра Калининграда Александра Ярошука истекает уже в октябре 2017 года. В этом году градоначальника будут выбирать не жители города, а депутаты горсовета. Поправки, отменяющие прямые выборы мэра Калининграда, в ноябре 2016 года одобрила областная дума. Теперь глава областного центра будет избираться на четыре года и совмещать свои обязанности с должностью сити-менеджера.

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