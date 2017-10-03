Норвежские депутаты посетят Крым вопреки рекомендациям МИД — Гемпель

Источник: РИА "Новости"

«Какая шумиха поднялась в Норвегии по поводу того, что норвежцы, порядка 11 человек, собираются приехать официально в Крым! Кстати, в состав норвежской делегации входят депутаты районного, городского уровня. В связи с этим один из центральных каналов Норвегии взял интервью у министра иностранных дел Норвегии, который в прямом эфире сказал: мы не рекомендуем ехать в Крым, это неправильно, надо съездить на Украину, поддержать правительство Украины», — рассказал Гемпель. При этом он отметил, что информационная блокада Крыма в Норвегии значительно сильнее, чем, например, в Германии.

По словам общественника, журналисты телеканала также побеседовали с одним из членов делегации.

Он сказал: “Я был в Крыму, я видел, как динамично развивается Крым, там нет проблем… И мы — граждане свободной Европы, поэтому наша группа поедет”. И было приятно, что состав группы не поменялся, то есть никто не испугался угроз со стороны министра иностранных дел, люди приедут. И они заранее понимают, что будут персонами нон грата в Украине, что опять будут некие преследование в Норвегии. Юрий Гемпель

Гемпель рассказал, что в ходе визита норвежцев в Крым предполагается, что они посетят медицинские учреждения Республики и проведут встречи с представителями власти и общественности.

«В том числе будет встреча с главой парламента Республики Крым Владимиром Константиновым, с представителем исполнительной власти Георгием Мурадовым (вице-премьер-министр крымского правительства — постоянный представитель Крыма при президенте России — ред.). Я считаю, очень важно, что наши делегаты, политики регионального уровня, смогут пообщаться не только с представителями общественности, национально-культурных объединений, но и в том числе с избранниками народа», — заключил он.