Михаил Саакашвили попросил политического убежища на Украине
Бывший президент Грузии и
Бывший президент Грузии и
«Саакашвили просит предоставить ему статус гражданина, который нуждается в дополнительной защите. Политическое убежище — это бытовое название этого статуса», — цитирует ТАСС адвоката.
Она сказала, что соответствующее заявление было направлено в управление Государственной миграционной службы (ГМС) Украины во Львовской области 11 сентября. «ГМС пока не ответила на прошение. По закону, ответ должен быть получен в течение суток», — заявила Маркиян Галабала.
Напомним, Михаил Саакашвили утратил гражданство Украины, однако смог попасть на ее территорию. Сначала
Позднее украинские пограничники вручили политику протокол о незаконном пересечении границы. Он назвал это нарушением закона и заявил о пропаже паспорта, который якобы находится у президента Украины Петра Порошенко.