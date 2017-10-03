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14:42 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Михаил Саакашвили попросил политического убежища на Украине

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал прошение о предоставлении ему политического убежища на Украине. Об этом рассказала адвокат политика Маркиян Галабала.

Источник: AP 2017

«Саакашвили просит предоставить ему статус гражданина, который нуждается в дополнительной защите. Политическое убежище — это бытовое название этого статуса», — цитирует ТАСС адвоката.

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Она сказала, что соответствующее заявление было направлено в управление Государственной миграционной службы (ГМС) Украины во Львовской области 11 сентября. «ГМС пока не ответила на прошение. По закону, ответ должен быть получен в течение суток», — заявила Маркиян Галабала.

Напомним, Михаил Саакашвили утратил гражданство Украины, однако смог попасть на ее территорию. Сначала из-за политика отменили поезд Пшемысль-Киев, а когда он попытался проехать границу на автобусе, объявили о минировании КПП. В итоге Михаилу Саакашвили и его сторонникам удалось прорвать оцепление силовиков.

Позднее украинские пограничники вручили политику протокол о незаконном пересечении границы. Он назвал это нарушением закона и заявил о пропаже паспорта, который якобы находится у президента Украины Петра Порошенко.

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23 сентября© Ньюстюб
6 комментариевк этой статье
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Комментарии6
Комментарии
6
Леонид Барковский
Эх, Мишико, наивный ты биджё! Еще бы сала попросил...
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