Михаил Саакашвили попросил политического убежища на Украине

Источник: AP 2017

«Саакашвили просит предоставить ему статус гражданина, который нуждается в дополнительной защите. Политическое убежище — это бытовое название этого статуса», — цитирует ТАСС адвоката.

Она сказала, что соответствующее заявление было направлено в управление Государственной миграционной службы (ГМС) Украины во Львовской области 11 сентября. «ГМС пока не ответила на прошение. По закону, ответ должен быть получен в течение суток», — заявила Маркиян Галабала.

Напомним, Михаил Саакашвили утратил гражданство Украины, однако смог попасть на ее территорию. Сначала из-за политика отменили поезд Пшемысль-Киев, а когда он попытался проехать границу на автобусе, объявили о минировании КПП. В итоге Михаилу Саакашвили и его сторонникам удалось прорвать оцепление силовиков.