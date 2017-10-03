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14:49 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев провел заседание Совета безопасности

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел заседание Совета безопасности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Источник: Tengrinews

На заседании были обсуждены актуальные вопросы в сфере безопасности с учетом глобальных факторов, а также текущее состояние сил и средств реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

«Сегодня мы обсудим мобилизационную подготовку страны и готовность к реагированию на различные чрезвычайные ситуации. Также будет рассмотрен вопрос дальнейшего укрепления роли и статуса Совета безопасности Казахстана», — сказал Нурсултан Назарбаев.

В ходе совещания Президент Казахстана отдельно поблагодарил сотрудников правоохранительных и специальных органов за качественное обеспечение безопасности проведения международной выставки EXPO-2017. По итогам заседания Глава государства дал ряд конкретных поручений.

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