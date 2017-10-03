Назарбаев провел заседание Совета безопасности

Источник: Tengrinews

На заседании были обсуждены актуальные вопросы в сфере безопасности с учетом глобальных факторов, а также текущее состояние сил и средств реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

«Сегодня мы обсудим мобилизационную подготовку страны и готовность к реагированию на различные чрезвычайные ситуации. Также будет рассмотрен вопрос дальнейшего укрепления роли и статуса Совета безопасности Казахстана», — сказал Нурсултан Назарбаев.