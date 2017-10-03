Назарбаев провел заседание Совета безопасности
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел заседание Совета безопасности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел заседание Совета безопасности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
На заседании были обсуждены актуальные вопросы в сфере безопасности с учетом глобальных факторов, а также текущее состояние сил и средств реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.
«Сегодня мы обсудим мобилизационную подготовку страны и готовность к реагированию на различные чрезвычайные ситуации. Также будет рассмотрен вопрос дальнейшего укрепления роли и статуса Совета безопасности Казахстана», — сказал Нурсултан Назарбаев.
В ходе совещания Президент Казахстана отдельно поблагодарил сотрудников правоохранительных и специальных органов за качественное обеспечение безопасности проведения международной выставки EXPO-2017. По итогам заседания Глава государства дал ряд конкретных поручений.