Мантуров назвал три приоритета в сотрудничестве России и Узбекистана

На бизнес-форуме в Ташкенте министр отметил, что России и Узбекистану необходима перезагрузка в отношениях, учитывая, что на протяжении последних лет товарооборот между странами снижался. Тем не менее в первой половине этого года Россия в вернулась на первое место среди внешних торговых партнеров Узбекистана, подчеркнул глава Минпромторга.