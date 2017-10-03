Мантуров назвал три приоритета в сотрудничестве России и Узбекистана
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на
В Узбекистан прибыл глава Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
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Отметим, что за последние две недели это уже третий визит российской делегации в Узбекистан. На прошлой неделе в республике побывали президент Татарстана Рустам Минниханов и министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Было обсуждено полномасштабное сотрудничество между двумя странами.