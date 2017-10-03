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18:33 (мск), источник: Sputnik

Мантуров назвал три приоритета в сотрудничестве России и Узбекистана

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на бизнес-форуме в Ташкенте, подчеркнул, что в ближайшее время стороны намерены закрепить достигнутый в этом году успех по товарообороту и промышленной кооперации.

Источник: Sputnik

В Узбекистан прибыл глава Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

На бизнес-форуме в Ташкенте министр отметил, что России и Узбекистану необходима перезагрузка в отношениях, учитывая, что на протяжении последних лет товарооборот между странами снижался. Тем не менее в первой половине этого года Россия в вернулась на первое место среди внешних торговых партнеров Узбекистана, подчеркнул глава Минпромторга.

Отметим, что за последние две недели это уже третий визит российской делегации в Узбекистан. На прошлой неделе в республике побывали президент Татарстана Рустам Минниханов и министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Было обсуждено полномасштабное сотрудничество между двумя странами.

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