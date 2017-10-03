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15:14 (мск), источник: Sputnik.by

Плотников: инцидент на границе с Литвой — это подготовленная акция

Член совета Комитета Госдумы РФ по делам СНГ Алексей Плотников прокомментировал инцидент с вооруженными литовскими пограничниками, нарушившими белорусскую границу, и ноту протеста официального Минска.

Источник: Sputnik.by

МИД Беларуси вручил послу Литвы в Минске Андрюсу Пулокасу ноту протеста в связи с нарушением госграницы вооруженными литовскими пограничниками. Инцидент произошел 28 сентября. В пункте пропуска Котловка — Лаворишкес сотрудники Службы охраны госграницы МВД Литвы попытались с применением силы задержать двух граждан Беларуси сначала на литовской, а затем — на белорусской территории. В связи с приближением пограничного наряда литовские пограничники «в спешном порядке вернулись на территорию Литвы», уточнили в МИД Беларуси.

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Профессор, доктор исторических наук, член экспертно-консультативного совета Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Алексей Плотников пояснил в эфире радио Sputnik, что можно, а чего нельзя делать на границе, и идет ли речь только об отдельном случае непрофессионализма.

«Конечно, это была подготовленная акция. За ней стояли не только литовские власти, а скорее всего, их соответствующие старшие товарищи кураторы. Вот такая провокация, мелкая, не очень значимая, но, тем не менее, провокация, для того, чтобы все время поддерживать некий градус напряжения и отчитываться, что они противостоят. А произошла именно сейчас вполне логично — совсем недавно прошли учения “Запад-2017”, которые вызвали очередную истерику в трех прибалтийских государствах, тоже срежиссированную из других столиц», — говорит Плотников.

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