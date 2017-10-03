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18:08 (мск), источник: НТА-Приволжье

Елизавета Солонченко назвала массовые звонки с сообщениями о заложенных бомбах диверсией

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко назвала массовые звонки с сообщениями о заложенных бомбах диверсией.

Источник: gorduma.nnov.ru

Как сообщила сама Елизавета Солонченко на пресс-конференции 3 октября, несмотря на массовые эвакуации нижегородцы не поддались панике.

«Паники в городе не было, хотя все понимали, что это не учения. Это была диверсия, запущенная на внешнеполитическом уровне с целью напугать людей. Город и его жители показали, что готовы к чрезвычайным ситуациям. Мы работали строго по инструкции антитеррористической комиссии и синхронизировали каждое свое действие с правоохранительными органами», — подчеркнула глава города.

Она также сообщила в связи с чем городские власти не выступили 2 октября с официальным обращением касательно массовых эвакуаций.

«Это привело бы к панике среди горожан и поэтому мы решили не делать никаких заявлений. Мы обязательно сделаем их, но потом», — заявила Елизавета Солонченко.

Как сообщалось ранее, экстренные службы Нижегородской области эвакуировали 194 объекта 2 октября.

Напомним, что 2 октября проводились эвакуации административных зданий по всему Нижнему Новгороду в связи с сообщениями о заложенных взрывных устройствах.

Так, были эвакуированы школы Нижнего Новгорода, несколько вузов и даже Нижегородский кремль.

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