Прикамье вошло в топ-5 рейтинга National Geographic Traveler Awards 2017

По предварительным данным, Пермский край занимает четвертую позицию в номинации «Российский приключенческий отдых». За него отдали 7% голосов.

Большое всего голосов в этой номинации, на 3 октября, отдано Карелии (33%), на втором месте — Камчатка (28%), на третьем — Алтайский край (27%). На пятом месте Иркутская область (5% голосов).

Проголосовать за Пермский край можно до 15 октября на National Geographic.