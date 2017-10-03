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15:34 (мск), источник: NewsKo

Прикамье вошло в топ-5 рейтинга National Geographic Traveler Awards 2017

По предварительным данным, Пермский край занимает четвертую позицию в номинации «Российский приключенческий отдых». За него отдали 7% голосов.

По предварительным данным, Пермский край занимает четвертую позицию в номинации «Российский приключенческий отдых». За него отдали 7% голосов.

Большое всего голосов в этой номинации, на 3 октября, отдано Карелии (33%), на втором месте — Камчатка (28%), на третьем — Алтайский край (27%). На пятом месте Иркутская область (5% голосов).

Проголосовать за Пермский край можно до 15 октября на National Geographic.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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