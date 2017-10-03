Рустам Минниханов проехался на беспилотном электробусе в Сингапуре

Видеоролик поездки опубликовал на своей страничке в «Инстаграме» заместитель руководителя пресс-службы Президента РТ Лаззат Хайдаров.

Напомним, лидер Татарстана находится в Сингапуре с рабочей поездкой. Его сопровождают министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов и руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Тропический парк «Сады у залива» — известная достопримечательность Сингапура, известная своими футуристичными пейзажами. На территории парка растет более 226 тыс. видов растений разных климатических зон.