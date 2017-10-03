Рустам Минниханов проехался на беспилотном электробусе в Сингапуре
(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Сингапур совершил поездку на беспилотном электробусе в парке «Сады у залива».
(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Сингапур совершил поездку на беспилотном электробусе в парке «Сады у залива».
Видеоролик поездки опубликовал на своей страничке в «Инстаграме» заместитель руководителя
Напомним, лидер Татарстана находится в Сингапуре с рабочей поездкой. Его сопровождают министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов и руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.
Тропический парк «Сады у залива» — известная достопримечательность Сингапура, известная своими футуристичными пейзажами. На территории парка растет более 226 тыс. видов растений разных климатических зон.