Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Русские бегут из Сирии»: запад считает, что ИГ сорвали планы РФ
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Не для простых смертных: почему в Средние века запрещали завтрак
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Во Внуково экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки
Что известно о Стивене Пэддоке, убившем 59 человек в Лас-Вегасе«Никаких проблем с законом», плохая генетика и присяга «халифу»
Татьяна Арнтгольц стала телеведущей на съемках нового сериала
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
"Украли более миллиона": СМИ о подробностях ограбления Малышевой
СМИ: жена Краско высказалась об интеллекте Собчак
54-летний Джонни Депп заметно похорошел после развода (фото)
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
СМИ: Волочкова показала истинное лицо без сценического грима
СМИ: жена Аршавина показала условия жизни семьи
ФСБ раскрыла похищавшую федеральные земли банду
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
16:17 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов проехался на беспилотном электробусе в Сингапуре

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Сингапур совершил поездку на беспилотном электробусе в парке «Сады у залива».

Видеоролик поездки опубликовал на своей страничке в «Инстаграме» заместитель руководителя пресс-службы Президента РТ Лаззат Хайдаров.

Напомним, лидер Татарстана находится в Сингапуре с рабочей поездкой. Его сопровождают министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов и руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Тропический парк «Сады у залива» — известная достопримечательность Сингапура, известная своими футуристичными пейзажами. На территории парка растет более 226 тыс. видов растений разных климатических зон.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Минздрав РТ порекомендовал пожилым людям незамедлительно привиться от гриппа
Путин назначил временно исполняющего обязанности главы Дагестана
Список имущества Улюкаева рассмешил подсудимого и его адвокатов
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике
Роструд рассказал о длинных выходных в ноябре
Михаил Саакашвили попросил политического убежища на Украине
Суд в Испании одобрил выдачу США россиянина Левашова
Игорь Прокопенко завоевал ТЭФИ за передачу «Военная тайна»
Спорт
Одна отставка за 12 туров. РФПЛ, ты ли это Год назад к 13-му туру уволили пятерых, сейчас — одного Григоряна
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Стало известно, почему закрыли «Секс в большом городе 3» Актрису Ким Кэтролл обвинили в срыве съемок третьей части фильма по популярному сериалу
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь