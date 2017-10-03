Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Русские бегут из Сирии»: запад считает, что ИГ сорвали планы РФ
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Власти предложили новые праздничные дни вместо четырех январских
Поклонская ответила посмотревшему «Матильду» Говорухину
СМИ сообщили о гибели пограничника в результате боя под Курском
Что известно о Стивене Пэддоке, убившем 59 человек в Лас-Вегасе«Никаких проблем с законом», плохая генетика и присяга «халифу»
Татьяна Арнтгольц стала телеведущей на съемках нового сериала
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Полиция расследует дерзкое ограбление Елены Малышевой - СМИ
СМИ: жена Краско высказалась об интеллекте Собчак
13 лучших обложек культового журнала Playboy
Ксения Собчак кардинально сменила имидж (фото)
СМИ: Волочкова показала истинное лицо без сценического грима
СМИ: жена Аршавина показала условия жизни семьи
ФСБ раскрыла похищавшую федеральные земли банду
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
15:56 (мск), источник: РИА Крым

Кадыров назвал Поклонскую хрупкой девушкой с несгибаемой волей

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости (Крым). Глава Чечни Рамзан Кадыров поприветствовал позицию депутата Госдумы Натальи Поклонской по художественному фильму Алексея Учителя «Матильда». Об этом он написал в своем канале Telegram.

Источник: РИА "Новости"

«Я хочу выразить поддержку депутату Госдумы Наталье Поклонской. Ее травят за несгибаемую волю, силу духа и за четкую позицию те, кто не имеет никакого отношения ни к Отечеству, ни к народу. Она высказалась против фильма “Матильда”, и это ее право, и я только приветствую ее позицию», — отметил Кадыров.

Он напомнил, что в Госдуме Поклонская представляет интересы жителей России и на ее плечи ложится отстаивание позиции людей. «Петиция против этого фильма собрала 100 тысяч подписей, и хрупкая девушка защищает интересы тех, кому не все равно на историю своей страны», — напомнил глава Чечни.

Гаспарян об истерии вокруг «Матильды»: мракобесие по украинскому сценарию >>.

По словам Кадырова, в своей борьбе парламентарий руководствуется «лишь любовью к своей стране, отстаивая то, что дорого для каждого патриота — Родину».

Фильм «Матильда» посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали сам Учитель и Поклонская.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская просила Генпрокуратуру проверить ленту, а затем призывала отозвать у нее прокатное удостоверение. По мнению противников фильма, созданный в нем образ Николая II не соответствует образу канонизированного церковью императора. В результате несколько кинопрокатчиков, в том числе крупнейшая объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино», отказались от проката «Матильды» из-за угроз безопасности.

Министр культуры Владимир Мединский попросил министра внутренних дел обеспечить порядок во время показа фильма и пресечь любые незаконные действия в связи с «Матильдой».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Журналист из Италии: Крым выглядит так, как будто никогда не был Украиной
На границе с Крымом застрелился украинский солдат
Путин назначил временно исполняющего обязанности главы Дагестана
Список имущества Улюкаева рассмешил подсудимого и его адвокатов
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике
Роструд рассказал о длинных выходных в ноябре
Михаил Саакашвили попросил политического убежища на Украине
Суд в Испании одобрил выдачу США россиянина Левашова
Игорь Прокопенко завоевал ТЭФИ за передачу «Военная тайна»
Спорт
Одна отставка за 12 туров. РФПЛ, ты ли это Год назад к 13-му туру уволили пятерых, сейчас — одного Григоряна
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Стало известно, почему закрыли «Секс в большом городе 3» Актрису Ким Кэтролл обвинили в срыве съемок третьей части фильма по популярному сериалу
Недвижимость
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
СМИ узнали о возможных проблемах со связью в Москве из-за "Моей улицы"
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь