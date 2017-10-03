Кадыров назвал Поклонскую хрупкой девушкой с несгибаемой волей

Источник: РИА "Новости"

«Я хочу выразить поддержку депутату Госдумы Наталье Поклонской. Ее травят за несгибаемую волю, силу духа и за четкую позицию те, кто не имеет никакого отношения ни к Отечеству, ни к народу. Она высказалась против фильма “Матильда”, и это ее право, и я только приветствую ее позицию», — отметил Кадыров.

Он напомнил, что в Госдуме Поклонская представляет интересы жителей России и на ее плечи ложится отстаивание позиции людей. «Петиция против этого фильма собрала 100 тысяч подписей, и хрупкая девушка защищает интересы тех, кому не все равно на историю своей страны», — напомнил глава Чечни.

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По словам Кадырова, в своей борьбе парламентарий руководствуется «лишь любовью к своей стране, отстаивая то, что дорого для каждого патриота — Родину».

Фильм «Матильда» посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали сам Учитель и Поклонская.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская просила Генпрокуратуру проверить ленту, а затем призывала отозвать у нее прокатное удостоверение. По мнению противников фильма, созданный в нем образ Николая II не соответствует образу канонизированного церковью императора. В результате несколько кинопрокатчиков, в том числе крупнейшая объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино», отказались от проката «Матильды» из-за угроз безопасности.