Нижегородские власти опровергли слухи об уходе замгубернатора области

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что прокуратура Нижегородской области организовала проверку по сообщениям СМИ, что Антонов использует в личных целях незадекларированный вертолет стоимостью 1,5 миллиона евро. В пресс-службе регионального правительства заявили, что «информация о наличии в собственности Романа Антонова вертолета не соответствует действительности».

В Госдуме также намерены разобраться с информацией СМИ о регулярных перелетах Антонова на незадекларированном вертолете. Фракция ЛДПР 29 сентября подняла в Госдуме вопрос об отстранении Антонова от должности до официальной оценки обнародованных фактов правоохранительными органами. Депутаты просили организовать проверку имущества Антонова, а по итогам принять меры. В соцсетях распространились слухи о возможной отставке замгубернатора и его переезде в другой регион.

«Никаких документов к нам в управление от Романа Валерьевича (Антонова) не поступало», — сказали РИА Новости в управлении.

В аппарате самого Антонова агентству сообщили, что заместитель губернатора ежедневно находится на своем рабочем месте и переездов не планирует. «Кому-то очень хочется выдать желаемое за действительное, поэтому такое усердие в распространении этих слухов. Заместитель губернатора ежедневно находится на своем рабочем месте, никаких переездов не планирует», — сказал собеседник РИА Новости.