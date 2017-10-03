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18:14 (мск), источник: РИА Новости

Нижегородские власти опровергли слухи об уходе замгубернатора области

Аппарат вице-губернатора Нижегородской области Романа Антонова опровергает слухи о его уходе с поста, управление государственной гражданской и муниципальной службы региона также не получало каких-либо документов об отставке замгубернатора.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что прокуратура Нижегородской области организовала проверку по сообщениям СМИ, что Антонов использует в личных целях незадекларированный вертолет стоимостью 1,5 миллиона евро. В пресс-службе регионального правительства заявили, что «информация о наличии в собственности Романа Антонова вертолета не соответствует действительности».

В Госдуме также намерены разобраться с информацией СМИ о регулярных перелетах Антонова на незадекларированном вертолете. Фракция ЛДПР 29 сентября подняла в Госдуме вопрос об отстранении Антонова от должности до официальной оценки обнародованных фактов правоохранительными органами. Депутаты просили организовать проверку имущества Антонова, а по итогам принять меры. В соцсетях распространились слухи о возможной отставке замгубернатора и его переезде в другой регион.

«Никаких документов к нам в управление от Романа Валерьевича (Антонова) не поступало», — сказали РИА Новости в управлении.

В аппарате самого Антонова агентству сообщили, что заместитель губернатора ежедневно находится на своем рабочем месте и переездов не планирует. «Кому-то очень хочется выдать желаемое за действительное, поэтому такое усердие в распространении этих слухов. Заместитель губернатора ежедневно находится на своем рабочем месте, никаких переездов не планирует», — сказал собеседник РИА Новости.

Антонов был назначен на должность замгубернатора в ноябре 2015 года. Президент РФ Владимир Путин 26 сентября подписал указ об увольнении с поста губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Врио главы региона назначен первый замглавы Минпромторга Глеб Никитин.

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