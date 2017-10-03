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16:14 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Магнитогорские депутаты предложили ввести новые штрафы

МАГНИТОГОРСК, 3 октября, ФедералПресс. Депутаты Магнитогорска обратились в Заксобрание Челябинской области с предложением внести изменения в региональный закон об административных правонарушениях. По их мнению, в законе не прописана ответственность за некоторые правонарушения.

В частности, предлагается установить административную ответственность за повреждение или уничтожение зеленых насаждений, разрушение дорог и тротуаров при проведении земляных работ без письменного разрешения.

По мнению магнитогорских депутатов, наказывать также следует за несоблюдение сроков производства земляных работ. За правонарушение предлагается ввести штраф для граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 3 до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей.

Спикер собрания Александр Морозов рассказал: «Мы намерены обратиться за поддержкой в крупные города Челябинской области, где, наверняка, есть схожие проблемы».

Отметим, законодательная инициатива депутатов из Магнитогорска уже прошла этап предварительных консультаций в региональном парламенте.

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