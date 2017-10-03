Магнитогорские депутаты предложили ввести новые штрафы

В частности, предлагается установить административную ответственность за повреждение или уничтожение зеленых насаждений, разрушение дорог и тротуаров при проведении земляных работ без письменного разрешения.

По мнению магнитогорских депутатов, наказывать также следует за несоблюдение сроков производства земляных работ. За правонарушение предлагается ввести штраф для граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 3 до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей.