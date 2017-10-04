Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко планирует завести аккаунты в соцсетях
Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко планирует завести аккаунты в соцсетях. Об этом она заявила на
Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко планирует завести аккаунты в соцсетях. Об этом она заявила на
По ее словам, сейчас она думает о том, «в какой форме это лучше сделать». «Это удобная форма взаимодействия и объяснения той или иной информации тем, кого это волнует», — считает глава города.
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«Но это больше портит настроение, чем дает возможность отреагировать», — отметила глава областного центра.