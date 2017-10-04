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09:15 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко планирует завести аккаунты в соцсетях

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко планирует завести аккаунты в соцсетях. Об этом она заявила на пресс-конференции 3 октября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По ее словам, сейчас она думает о том, «в какой форме это лучше сделать». «Это удобная форма взаимодействия и объяснения той или иной информации тем, кого это волнует», — считает глава города.

Елизавета Солонченко также отметила, что читает телеграмм-каналы и активно «читала Facebook», когда проходило формирование общественной палаты Нижнего Новгорода (напомним, что ряд кандидатов, не прошедших в Общественную палату, выражали в соцсетях сомнение в корректности процедуры выборов и просили представить протокол итогов голосования и бюллетени, — прим. НИА «Нижний Новгород»).

«Но это больше портит настроение, чем дает возможность отреагировать», — отметила глава областного центра.

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