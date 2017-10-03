Парламент рассмотрит новую редакцию Жилищного кодекса на осенней сессии
Проект новой редакции жилищного кодекса досконально обсуждался 3 октября на совещании у Президента Беларуси.
Проект новой редакции жилищного кодекса досконально обсуждался 3 октября на совещании у Президента Беларуси.
«Предполагается проект новой редакции Жилищного кодекса рассмотреть на осенней сессии в парламенте. В дальнейшем будет процедура приятия ее в установленном порядке», — сказал министр
«Главе государства были доложены основные положения новой редакции Жилищного кодекса, который фактически в себя вобрал все те изменения, которые произошли с момента принятия предыдущей редакции. Несмотря на то, что прошло всего лишь пять лет, за это время жилищные правоотношения претерпели значительные изменения», — отметил министр.
Он привел пример, что изменились виды, структура жилищного фонда, введено новое понятие арендного жилья. «Сегодняшняя редакция Жилищного кодекса как раз вобрала в себя, как итоговый документ, все те изменения, которые были претворены в жизнь, апробированы», — сказал Александр Терехов. Министр подчеркнул, что по сути речь идет о совершенно новом документе, а не внесении изменений в ныне действующий кодекс.
После принятия и вступления в силу новая его редакция будет являться настольной книгой и своего рода конституцией для всех работников
Отвечая на вопрос о том, почему потребовалось данный вопрос выносить на уровень Президента, Александр Терехов пояснил: «Есть ряд новшеств и уточнений, которые действительно потребовали согласия главы государства. Они были доложены. Президент поручил в обязательном порядке учесть в новой редакции Жилищного кодекса единые подходы к постановке на очередь. Нормы должны быть прописаны таким образом, чтобы исключить
Министр также ответил на вопрос, не ожидается ли
«Нормативно общими штрихами эти нормы прописаны в новой редакции Жилищного кодекса. Есть отсылка по капитальному ремонту, что это регулируется нормами жилищного законодательства. Но чтобы мы могли говорить, что