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17:47 (мск), источник: Ежедневник.by

Парламент рассмотрит новую редакцию Жилищного кодекса на осенней сессии

Проект новой редакции жилищного кодекса досконально обсуждался 3 октября на совещании у Президента Беларуси.

Источник: Ежедневник.by

«Предполагается проект новой редакции Жилищного кодекса рассмотреть на осенней сессии в парламенте. В дальнейшем будет процедура приятия ее в установленном порядке», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов. Проект соответствующего документа подробно обсуждался на совещании у Президента Беларуси.

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«Главе государства были доложены основные положения новой редакции Жилищного кодекса, который фактически в себя вобрал все те изменения, которые произошли с момента принятия предыдущей редакции. Несмотря на то, что прошло всего лишь пять лет, за это время жилищные правоотношения претерпели значительные изменения», — отметил министр.

Он привел пример, что изменились виды, структура жилищного фонда, введено новое понятие арендного жилья. «Сегодняшняя редакция Жилищного кодекса как раз вобрала в себя, как итоговый документ, все те изменения, которые были претворены в жизнь, апробированы», — сказал Александр Терехов. Министр подчеркнул, что по сути речь идет о совершенно новом документе, а не внесении изменений в ныне действующий кодекс.

После принятия и вступления в силу новая его редакция будет являться настольной книгой и своего рода конституцией для всех работников жилищно-коммунального хозяйства и жителей, которым интересны те или иные правоотношения.

Отвечая на вопрос о том, почему потребовалось данный вопрос выносить на уровень Президента, Александр Терехов пояснил: «Есть ряд новшеств и уточнений, которые действительно потребовали согласия главы государства. Они были доложены. Президент поручил в обязательном порядке учесть в новой редакции Жилищного кодекса единые подходы к постановке на очередь. Нормы должны быть прописаны таким образом, чтобы исключить какие-то лазейки, которые, возможно, сегодня имеются».

Министр также ответил на вопрос, не ожидается ли каких-то изменений в отношении ряда оказываемых жилищно-коммунальных услуг, в том числе в вопросах капремонта, вывоза твердых бытовых отходов, пользования лифтом, сообщает БЕЛТА.

«Нормативно общими штрихами эти нормы прописаны в новой редакции Жилищного кодекса. Есть отсылка по капитальному ремонту, что это регулируется нормами жилищного законодательства. Но чтобы мы могли говорить, что что-то принципиально и кардинально изменилось, то революционных изменений Жилищный кодекс в себе не несет», — сказал он.

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