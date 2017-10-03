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18:32 (мск), источник: ИА REGNUM

Глава Самары Фурсов отправлен дневать и ночевать на строительство домов

В Самаре председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин завил, что область не выполнила программу по переселению до 1 сентября. Как сообщает ИА REGNUM, в числе отстающих оказались Самара и Красноармейский район, где в очереди на получение жилья стоят еще 750 человек.

Источник: samregion.ru

По словам Степашина, для очередников в Самаре должно быть построено около 10 тыс. кв. метров жилья и более 3 тыс. — в Красноармейском районе. На совещании в облправительстве было принято решение внести в протокол срок исполнения программы — до 20 декабря текущего года. Ответ держали глава Самары Олег Фурсов и врио министра строительства Александр Баландин. Они заверили врио губернатора Дмитрия Азарова и руководство Фонда ЖКХ, что на строительстве в две смены трудятся 150 человек и при необходимости рабочие перейдут на три смены. К 8 декабря квартиры, предназначенные для переселенцев из аварийного жилья, будут переданы муниципалитету, а к 20 декабря — непосредственно жильцам.

Объективная критика всегда помогает делу. Сегодня важнейшая задача до конца года не просто отчитаться, а в первую очередь решить наболевшую проблему наших земляков, проживающих в условиях, зачастую опасных для жизни. Жесткие сроки, работы много. Я рассчитываю, что главы Самары и Красноармейского района будут буквально дневать и ночевать на этих объектах.
Дмитрий Азаров

Степашин пообещал Азарову увеличение финансирования программы, поскольку, по его мнению, без средств федерального бюджета, без государственной поддержки осуществить переселение граждан из аварийного жилья невозможно. Он отметил, что в январе 2012 года в Самарской области было зарегистрировано 363 тыс. кв. метров аварийного жилья, в настоящее время — 400 тыс. кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, Фонд ЖКХ выделил Самарской области на исполнение заключительного этапа программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2016−2017 годы 861,24 млн рублей. В качестве софинансирования регион выделил 2,8 млрд рублей. Эти средства планировалось направить на переселение из аварийных домов 6 412 человек, проживающих на территории 18 муниципальных образований.

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