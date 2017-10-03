Глава Самары Фурсов отправлен дневать и ночевать на строительство домов

По словам Степашина, для очередников в Самаре должно быть построено около 10 тыс. кв. метров жилья и более 3 тыс. — в Красноармейском районе. На совещании в облправительстве было принято решение внести в протокол срок исполнения программы — до 20 декабря текущего года. Ответ держали глава Самары Олег Фурсов и врио министра строительства Александр Баландин. Они заверили врио губернатора Дмитрия Азарова и руководство Фонда ЖКХ, что на строительстве в две смены трудятся 150 человек и при необходимости рабочие перейдут на три смены. К 8 декабря квартиры, предназначенные для переселенцев из аварийного жилья, будут переданы муниципалитету, а к 20 декабря — непосредственно жильцам.