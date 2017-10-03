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16:58 (мск), источник: РБК

Путин назначил главой Дагестана главу фракции «Единой России» в Госдуме

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначил врио главы республики вице-спикера Госдумы и руководителя фракции «Единая Россия» в парламенте страны Владимира Васильева.

Источник: РИА "Новости"


«Назначить Васильева Владимира Абдуалиевича временно исполняющим обязанности Главы Республики Дагестан до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Дагестан», — говорится в подписанном Путиным указе.

Замглавы Росгвардии Сергей Меликов, который ранее рассматривался как кандидат на пост главы Дагестана, от предложения возглавить республику отказался, рассказали РБК три источника, близкие к Кремлю и администрации республики.

Абдулатипов: Я буду подавать заявление об отставке
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27 сентября© Ньюстюб
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