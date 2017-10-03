Путин назначил главой Дагестана главу фракции «Единой России» в Госдуме



«Назначить Васильева Владимира Абдуалиевича временно исполняющим обязанности Главы Республики Дагестан до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Дагестан», — говорится в подписанном Путиным указе.



Замглавы Росгвардии Сергей Меликов, который ранее рассматривался как кандидат на пост главы Дагестана, от предложения возглавить республику отказался, рассказали РБК три источника, близкие к Кремлю и администрации республики.