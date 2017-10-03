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19:08 (мск), источник: Noi.md

Додон созвал рабочее заседание Министерства обороны

Президент провел сегодня рабочее заседание с руководством Национальной армии, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

По словам Додона, впервые за последние восемь лет Верховный главнокомандующий Вооруженными силами провел рабочее совещание с начальниками всех военных подразделений страны.

«Такие встречи необходимы для обмена мнениями о ситуации в Национальной армии и выработки предложений по ее улучшению. Я дал определенную оценку, в том числе событиям, происходящим в Министерстве обороны», — отметил Додон.

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Глава государства обсудил с руководством Министерства обороны и офицерами вопрос участия молдавских военных в международных учениях. Он заявил, что сдержит обещание и накажет тех, кто не выполнил его приказ.

«Должны быть и будут понижены в должности начальники, а не простые солдаты. Последние не виноваты». На заседании президент распорядился прекратить передачу или отчуждение активов Министерства обороны, пока не будет утвержден всеобъемлющий план по модернизации армии.

«Есть подозрения, существуют намерения продать активы министерства: землю и другие объекты», — заявил Додон.

В ближайшее время глава государства подпишет законодательную инициативу о повторном введении социального пакета для военных. В свою очередь заместитель министра обороны Георгий Галбура сказал, что он никоим образом не нарушил закон, когда решил подчиниться приказам премьер-министра об участии молдавских солдат в учениях в Украине.

«Я выполнил решение правительства относительно командирования молдавских войск. Пусть действует, если считает, что мы нарушили закон», — заявил Галбура.

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