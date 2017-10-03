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19:50 (мск), источник: Noi.md

Заявление Владимира Путина по Приднестровью

РФ готова к «дальнейшему сотрудничеству на прагматичной и взаимовыгодной основе» с Молдовой, заявил президент страны. Россия планирует продолжать «способствовать политическому решению» проблемы Приднестровья.

Источник: Noi.md

Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе церемонии вручения верительных грамот от новых послов, сообщает ТАСС.

«Будем и далее способствовать политическому решению приднестровской проблемы», — сказал он.

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Издание также указывает, что президент РФ заявил об открытости его страны «к дальнейшему сотрудничеству с Молдавией на прагматичной и взаимовыгодной основе в духе договоренностей, достигнутых в ходе визита в Россию президента Молдавии Игоря Додона».

В то же время заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в интервью Коммерсанту заявил, что Москва выступает против вывода оперативной группы российских войск с территории Приднестровья, несмотря на призывы правительства Молдовы.

«Безусловно, Москва по-прежнему против. В Российской Федерации и многих других ответственных государствах-членах ООН к этой инициативе относятся с большой долей скептицизма, видя в ней угрозу возникновения нового источника открытой напряженности в юго-восточной части Европы», — сказал Карасин.

Он также заявил, что сами приднестровцы положительно относятся к миротворческой операции и присутствию российских военных, хотя признал, что никаких опросов на эту тему не проводилось, и его мнение основывается на личных наблюдениях во время посещения Приднестровья.

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