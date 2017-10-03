Свадьба на Стрелке: депутат Госдумы предлагает узаконить выездную регистрацию брака
Пока что поженить вне загса могут лишь жителей столицы.
Пока что поженить вне загса могут лишь жителей столицы.
Женитесь, где хотите
— Объявляю вас мужем и женой.
Самые главные слова в жизни Юлия и Антон услышали, стоя на крыше одного из петербургских отелей. Выездная регистрация была столь же романтичной, сколь и фиктивной — к этому моменту по документам молодые люди уже несколько дней как были супругами.
Все остальные регионы предписывают молодоженам регистрировать брак исключительно в государственных учреждениях. А дальше — нанимайте актеров и делайте, что хотите и где хотите.
Изменить ситуацию могут поправки в закон «Об актах гражданского состояния», которые предлагает внести депутат Госдумы от
Что касается Петербурга, это могут быть, например, те места, которые любят объезжать молодожены.
Парламентарий сразу поясняет: перечень непременно должен быть согласован и с комитетом по культуре, и с КГИОПом. Так что вреда от инициативы не будет, а вот пользу депутат видит огромную.
Свадебный туризм
—
Расходов бюджета на это дополнительных не надо, напротив он будет пополняться. Те, кто приезжает — люди не бедные, могут оплатить и регистрацию брака, и аренду зала.
Сейчас депутат ждет ответа из Министерства юстиции, куда он направил обращение. И полагает, что к его инициативе могут подключиться и другие.
— Например, Ростуризм может выстроить маршруты, переговорить с туроператорами, — заглядывает в будущее Марченко. — Может быть подключится Епархия, если люди захотят венчаться в России, почему нет? Можно молодоженам сделать безвизовый въезд, например, Главное начать, тут большой простор для действий.