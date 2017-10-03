Свадьба на Стрелке: депутат Госдумы предлагает узаконить выездную регистрацию брака

Женитесь, где хотите

— Объявляю вас мужем и женой.

Самые главные слова в жизни Юлия и Антон услышали, стоя на крыше одного из петербургских отелей. Выездная регистрация была столь же романтичной, сколь и фиктивной — к этому моменту по документам молодые люди уже несколько дней как были супругами.

Пока что пожениться по-настоящему вне стен загса могут лишь жители столицы.

Все остальные регионы предписывают молодоженам регистрировать брак исключительно в государственных учреждениях. А дальше — нанимайте актеров и делайте, что хотите и где хотите.

Изменить ситуацию могут поправки в закон «Об актах гражданского состояния», которые предлагает внести депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Евгений Марченко. Парламентарий предлагает установить единые правила для всех субъектов Федерации и разрешить россиянам проводить полноценные свадебные церемонии в учреждениях культуры, а также на объектах культурного наследия. Конкретный список, по замыслу депутата, будут утверждать власти того или иного региона.

Что касается Петербурга, это могут быть, например, те места, которые любят объезжать молодожены. Евгений Марченко Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга

Парламентарий сразу поясняет: перечень непременно должен быть согласован и с комитетом по культуре, и с КГИОПом. Так что вреда от инициативы не будет, а вот пользу депутат видит огромную.

Свадебный туризм

— Во-первых, в том же Петербурге очередь в Дворцы бракосочетания расписана на несколько месяцев вперед, — говорит Марченко. — А так мы дадим людям возможность не ждать так долго. Во-вторых, это же свадебный туризм, который развит в Европе. Та же Прага неплохо на этом зарабатывает.

Расходов бюджета на это дополнительных не надо, напротив он будет пополняться. Те, кто приезжает — люди не бедные, могут оплатить и регистрацию брака, и аренду зала. Евгений Марченко Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга

Сейчас депутат ждет ответа из Министерства юстиции, куда он направил обращение. И полагает, что к его инициативе могут подключиться и другие.