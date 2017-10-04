Как Трамп стал противником контроля за оружием

Источник: Reuters

Как это случилось и со многими другими взглядами действующего президента США, его мнение по поводу контроля за продажей оружия за последние годы сместилось «вправо».

В 1990-х и начале 2000-х годов Трамп поддерживал запрет на продажу боевого оружия — например, штурмовых винтовок, которые отличаются способностью создавать высокую плотность огня и имеют режим стрельбы очередями.

«В целом я против контроля за продажей оружия, но я поддерживаю запрет на боевое оружие и выступаю за введение более длительного периода для оформления разрешения на покупку оружия», — пишет Трамп в изданной в 2000 году книге «Америка, которую мы заслужили».

В 2012 году Трамп поддержал призыв Барака Обамы к ужесточению контроля за продажей оружия после стрельбы в школе в Коннектикуте, жертвами которой стали 26 человек, в том числе 20 детей.

С того момента, когда Трамп начал готовиться к президентской гонке, его взгляды на проблему контроля за оружием изменились.

В то время, когда в 2015 году он объявил о своем участии в выборах, его взгляды по поводу контроля за продажей оружия совпадали с линией Республиканской партии, согласно которой введение каких-либо ограничений на приобретение и владение оружием стало бы нарушением Второй поправки к конституции США.

Репутация консерватора

Такая позиция была одним из способов утвердить свою репутацию консерватора — показав, что он не является либералом из большого города, каким он иногда казался.

В октябре 2015 года, участвуя в дебатах Республиканской партии, он отметил, что сам часто носит оружие и назвал создание «свободных от оружия зон» (мест, куда запрещено приходить с оружием) в школах, церквях и других местах катастрофой. По его мнению, это решение превратило школы и церкви в привлекательную мишень для психопатов, знающих, что там они не получат отпор.

Трамп часто говорил, что ответом на массовые убийства могло бы быть увеличение числа граждан, владеющих огнестрельным оружием. Он утверждал, что число погибших в Париже и Сан-Барнардино было бы гораздо меньше, если бы у кого-то из жертв нападения было с собой оружие.

Источник: Reuters

В мае 2016 года Национальная стрелковая ассоциация США, считающаяся частью так называемого «оружейного лобби» в стране, официально поддержала Трампа в борьбе за право стать официальным кандидатом Республиканской партии в президенты страны.

С того времени Трамп в своих заявлениях начал поддерживать линию ассоциации. На поддержку Трампа во время президентской гонки ассоциация потратила более 30 млн долларов.

Во время предвыборной кампании Трамп обрушился с критикой на Хиллари Клинтон, которая выступала за ужесточение контроля за продажей оружия, и в то же время, как отмечал республиканец, обещала защищать права 55 млн американцев, владеющих оружием.

Однако в ходе прошлогодней предвыборной кампании Трамп однажды пошел против линии Национальной стрелковой ассоциации.

После стрельбы в ночном клубе в Орландо он признал необходимость введения ограничений на покупку оружия.

«Я встречусь с представителями Национальной стрелковой ассоциации, которая меня поддерживает, чтобы обсудить запрет на приобретение оружия людям, находящимся в списках потенциальных террористов, или лицам, которым запрещены авиаперелеты», — написал тогда Трамп в «Твиттере».

Однако диалог с представителями ассоциации оказался малорезультативным, и за этим обещанием Трампа не последовало никаких действий.

«Пришлось бы сдать винтовки»

Единственным решением Трампа по поводу оружия на посту президента было подписание закона, отменяющего введенные Обамой ограничения на покупку оружия лицами, страдающими психическими расстройствами.

Во время недавнего выступления в Алабаме, Трамп заявил, что если бы на выборах победила Хиллари Клинтон, то жителям США пришлось бы сдать свои винтовки.

Сейчас конгресс рассматривает законопроект, в котором предлагается упростить процесс покупки глушителей для огнестрельного оружия. Клинтон после атаки в Лас-Вегасе раскритиковала эту законодательную инициативу.

«Люди [в Лас-Вегасе] побежали, услышав звуки выстрелов. Представьте себе число погибших, если у нападавшего был бы глушитель, упрощения покупки которого добивается Национальная стрелковая ассоциация», — написала Хиллари Клинтон в «Твиттере».

Трамп сам пока не комментировал публично эту законодательную инициативу, которая, как ожидается, будет поддержана палатой представителей, однако вряд ли будет одобрена сенатом.

Этот законопроект может оказаться в центре обсуждения после нападения в Лас-Вегасе, тогда Белому дому будет сложно остаться в стороне от дебатов.

Сейчас перед Трампом стоит непростая задача — помочь стране восстановиться после вооруженного нападения, ставшего самым кровопролитным за всю современную историю США. Ему также предстоит объяснить, что он намерен сделать, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.

Источник: Reuters

Такая же задача стояла перед Джорджем Бушем-младшим в апреле 2007 года, когда в кампусе в Вирджинии были убиты 32 человека.

Барак Обама был в аналогичной ситуации в июне 2016 года, когда жертвами стрельбы в ночном клубе города Орландо стали 49 человек.

«Кровавая бойня… это еще одно напоминание о том, как легко кому-то взять в руки оружие, которое позволяет убивать людей в школе, или в церкви, или в кинотеатре, или в ночном клубе, — сказал тогда Барак Обама. — И нам надо решить, это ли та страна, в которой мы хотим жить. Ничего не делать — это тоже решение», — отметил Обама.

Нет простых ответов

Источник: Русская служба Би-би-си

Каков будет ответ Трампа? Число погибших в Лас-Вегасе возросло до 59, число раненых достигло невообразимой цифры — 500 человек.

Трамп после публикации в «Твиттере» сообщения с «глубочайшими соболезнованями» родственникам погибших и пострадавших принял участие в траурной церемонии в память о жертвах трагедии, во время которой говорил о противостоянии насилию и силе единства.

Во время своего выступления Трамп сказал, что, как и все, ищет «какой-то смысл в хаосе, какой-то свет во тьме». По его словам, ответы даются нелегко.

В ближайшие дни и недели прозвучат много предложений по поводу того, как надо ответить на бойню в Лас-Вегасе. Эти предложения звучат уже сейчас — со стороны как друзей, так и критиков президента.

Многие из этих предложений соответствуют тем или иным — подчас противоречащим другу другу — заявлениям Трампа, которые он делал в прошлом.