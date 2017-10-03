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18:59 (мск), источник: РИА Новости

Азаров не принял решение об участии в выборах губернатора Самарской области

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что пока не принял решение об участии в выборах губернатора региона в 2018 году, поскольку «сначала нужно решить поставленные задачи».

Источник: РИА Новости

Президент России Владимир Путин 25 сентября подписал указ об отставке прежнего губернатора Самарской области Николая Меркушкина по собственному желанию. Врио губернатора области назначен Азаров, который в 2010—2014 годах занимал пост мэра Самары, а с 2014 года был членом Совета Федерации от региона.

Выборы нового губернатора Самарской области пройдут в сентябре 2018 года.

«Сегодня рассуждать об этом пока очень рано. У нас есть такие задачи, которые президент определил, и надо с ними справиться сначала, а потом себе ответить на вопрос», — сказал Азаров РИА Новости, отвечая на вопрос, планирует ли он идти на губернаторские выборы в сентябре 2018 года.

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