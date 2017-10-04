Стрельба в Лас-Вегасе подняла котировки производителей оружия

Акции Sturm Ruger после открытия торгов прибавили 0,6% к вчерашним 3,4%, а акции American Outdoor Brands (бывшая Smith & Wesson) — 0,5% к вчерашним 3,2%. Американские эксперты отмечают: рост котировок оружейных производителей после массовых расстрелов стал уже традицией — это происходило и после стрельбы в ночном клубе в Орландо в июне 2016 года, и после стрельбы в Сан-Бернардино в декабре 2015 года.

Американские эксперты полагают, что такая, казалось бы, парадоксальная ситуация вполне логична — каждый раз после массовых расстрелов в США вновь разгорается дискуссия об ужесточении оружейного законодательства. Фракция Демократической партии, традиционно выступающие за более жесткие меры, каждый раз начинает выдвигать новые инициативы, а главный оружейный лоббист — Национальная стрелковая ассоциация — заявляет об опасениях новых ограничений на покупку и ношение оружия в стране. В связи с этим инвесторы ожидают, что население начнет массово закупаться оружием до новых ограничений, поэтому продажи оружейников пойдут вверх. Поэтому инвесторы в ожидании роста продаж оружия вкладывают средства в акции оружейных компаний. Впрочем, по мнению Bloomberg, пока в ситуации со стрелком из Вегаса еще много неясного, да и в Конгрессе США сейчас большинство у республиканцев. Агентство подчеркивает: в ноябре 2016 года, когда на выборах победил Дональд Трамп, последовательно выступающий за более либеральное оружейное законодательство, акции оружейников пошли вниз — на фоне опасений инвесторов, что население не начнет закупаться оружием в авральном порядке.