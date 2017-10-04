Готовность Нижегородской области к проведению матчей ЧМ-2018 составляет 71%

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, во вторник врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в заседании совета по развитию физической культуры и спорта под председательством президента РФ Владимира Путина. Во время заседания он доложил о подготовке к ЧМ-2018.

Никитин отметил, что в первые дни своей работы в регионе он посетил «Стадион Нижний Новгород» вместе с делегацией FIFA и оргкомитета «Россия-2018».

Напомним, Никитин планирует сыграть в первом матче на новом стадионе в Нижнем Новгороде.