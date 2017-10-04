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09:08 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Готовность Нижегородской области к проведению матчей ЧМ-2018 составляет 71%

Готовность Нижегородской области к проведению матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году составляет 71%. Об этом пресс-служба губернатора и правительства региона сообщила 3 октября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, во вторник врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в заседании совета по развитию физической культуры и спорта под председательством президента РФ Владимира Путина. Во время заседания он доложил о подготовке к ЧМ-2018.

Никитин отметил, что в первые дни своей работы в регионе он посетил «Стадион Нижний Новгород» вместе с делегацией FIFA и оргкомитета «Россия-2018».

Напомним, Никитин планирует сыграть в первом матче на новом стадионе в Нижнем Новгороде.

Матчи ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Волгограде, Калининграде, Саранске, Екатеринбурге и Сочи. В частности, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля — одна восьмая финала, 6 июля — четвертьфинал.

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